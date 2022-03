Alionescu, dezamăgit după eșecul cu Ciuc: Un meci slab împotriva unui adversar facil

CSM Târgu Jiu a cedat confruntarea cu Miercurea Ciuc de la mijlocul săptămânii. Baschetbaliștii gorjeni au fost învinși în deplasare, scor 86-81. Ca de obicei, elevii lui Claudiu Alionescu au început bine meciul, și-au adjudecat primul sfert, dar, din păcate, nu și-au păstrat constanța de-a lungul jocului și au cedat restul reprizelor: 17-22, 20-18, 24-17, 25-24. Ahmed Bashir a fost cel mai bun marcator al alb-albaștrilor, cu 15 puncte. Dintre jucătorii gorjeni au evoluat Octavian Ilie (17,18 minute), care a terminat partida cu 5 puncte și Răzvan Pavel (2,42 minute). Apărarea a fost, de această dată, călcâiul lui Ahile pentru formația noastră. „Din păcate am prestat un meci foarte slab. În primul rând din punct de vedere defensiv, unde am primit 86 de puncte şi cu o astfel de ‘performanță’ este foarte greu să câștigi, şi mai ales în deplasare. În special în partea a doua, unde am primit 49 de puncte, iar asta ne-a costat şi meciul. Din punct de vedere ofensiv, chiar dacă am dat 81 de puncte, care pare o cifră bună, realitatea cred că este alta. Am suferit foarte mult la deciziile la pick, unde ei au jucat cu schimb şi de asemenea la capitolul aruncărilor. Este din păcate un meci foarte slab al nostru, împotriva unui adversar facil şi la un moment nepotrivit”, a apreciat Claudiu Alionescu.

CSM Târgu Jiu: Carl Dylan, Brandon Sly, Kendarrius Hamilton, Porter Troupe, Ahmed Bashir, Titus Nicoară, George Pavel, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan, Alexandru Berca, Octavian Ilie. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Sâmbătă, de la ora 18.00, CSM Târgu Jiu joacă pe teren propriu cu BCM Pitești.

Cătălin Pasăre