Alexandra Giurca, de la „Vocea României” la Festivalul Tocanului!

Singura gorjeancă, deocamdată, care a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale emisiunii „Vocea României” a fost prezentă duminică la Novaci, cântând pe scena de la Festivalul Tocanului, unde s-a reîntâlnit cu foști prieteni și colegi, dar și cu fosta sa profesoară Elena Basarabă.

Mii de oameni au venit la festival, cu toții urmărind cu mare drag spectacolele de muzică populară și dansurile tradiționale, Alexandra reușind și aici să se facă remarcată. Localnicii au fost mândri de performanța tinerei care în urmă cu câțiva ani era elevă aici și care, între timp, a devenit artistă la Opera Comică pentru Copii din capitală. Pe scenă ea a mărturisit că nu a mai cântat de multă vreme muzică populară, fiindu-i dor chiar și de o horă jucată ca pe vremuri în ansamblul folcloric al orașului. „Nu am mai cântat muzică populară de 11 ani, pentru mine e emoționant să fiu din nou aici. Vreau să îi felicit pe copii, dar și pe doamna Nușa Basarabă, căreia îi datorez parcursul carierei mele. Dânsa m-a convins și i-a convins pe părinții mei să mă ducă la Școala Populară de Artă. E minunat să văd că se păstrează tradiția și că doamna Nușa continuă să facă un lucru extraordinar pentru Novaci, pentru Gorj și pentru țară, pentru că azi tot mai rar se văd astfel de tradiții și obiceiuri. Azi văzând copii jucând pe scenă mi s-a făcut și mie dor de o horă”, a spus Alexandra Giura.

Profesoara ei, Elena Basarabă a menționat pe scenă că tânăra artistă a fost în copilărie membră în ansamblul Novăceana, cu care a fost inclusiv la spectacole desfășurate în străinătate. „Cât era de mititică ridica sălile în picioare, mai ales că dansa și foarte frumos”, a spus fosta profesoară a Alexandrei. În fața celor care au cunoscut-o din copilărie sau au descoperit-o acum pentru prima dată la Festivalul Tocanului, Alexandra a cântat două piese de muzică populară, dar și o reinterpretare a tradiționalei melodii „Lie Ciorcârlie”, varianta de pe scenă fiind una rock, primind ropote de aplauze din partea novăcenilor.

Participanții la festival s-au bucurat s-o revadă așa cum s-au bucurat și să prindă o porție de tocan de oaie cu mămăliguță, rețeta tradițională a ciobanilor de aici. Mulți dintre crescătorii de animale din zonă au menționat că rețeta este una veche de zeci de ani, neschimbată și extrem de simplă. „De la părinții mei, care, probabil, și ei o au de la părinții lor, folosim aceiași rețetă simplă. E vorba de carnea oii care se pune în săul propriu, grăsimea cum i se mai spune, dar noi îi zicem său, și se mai adaugă sare. Se pun toate la ceaun și se lasă la foc potrivit până când are gustul că e făcută. Nu-I trebuie nimic altceva. E mâncarea dintotdeauna a ciobanilor”, a spus Didel Martescu, crescător de oi din Novaci prezent la festival. Vecina sa de ceaun, Ileana Văduva, a confirmat rețeta. „E ceva clasic, moștenit de la strămoși, pe care nu am modificat-o cu nimic. Totul este natural pentru că gustul natural învinge întotdeauna. Dovada sunt oamenii care stau la coadă pentru a prinde o porție”, a spus ciobănița.

Prezentă la festival a fost și băcița Mărioara Babu, care a fost în juriul care a evaluat performanțele artistice ale celor care au evoluat pe scenă, președinte al juriului fiind secretarul de stat Aurel Simion, din Ministerul Agriculturii, care a fost prezent și luna trecută la Polovragi la Festivalul Produselor Bio. Pentru pofticioși ciobanii au pregătit și pastramă proaspătă de oaie, prea puțină la cât de mare a fost cererea. „Nu e ceva complicat, cel puțin pentru noi. A stat la macerat timp de două zile, de dimineață am pus-o la prăjit, rămâne acolo deasupra de jar timp de două ore, iar apoi o tăiem cu cuțitul și o servim”, a explicat Monica Ciorogaru. Totul a fost pe gustul atât al localnicilor, cât și al turiștilor. „Noi am auzit de festival ieri, suntem din Craiova și pentru că e drumul bun și într-o oră jumate suntem aici ne-am urcat în mașină și iată-ne. A meritat din plin. Oamenii chiar și-au dat interesul să facă ceva tradițional și de calitate. E mâncare bună, e folclor autentic, a aerul acesta proaspăt de munte, suntem la doi pași de Transalpina, nu știu ce ne-ar mai trebui. Prețurile ni s-au părut accesibile. Am servit totul cu plăcere, am apreciat gustul deosebit al tocanului și vă spunem de pe acum că venim și la anul, dacă aflăm când se ține, evident”, a spus un cuplu de craioveni.

Localnicii au recunoscut că acasă nu au timp să prepare tocan așa că la festival și-au luat provizii pentru că tocanul la caserolă se păstrează foarte bine vreme îndelungată. „De unde să fac eu tocan acasă că eu am în curte doar doi câini. Dacă aș avea și oi poate mi-aș pregăti singur, dar din câini n-am cum. Am mâncat aici pentru că e deosebit. E făcut la ceaun, are alt gust, e cu totul altceva”, a spus un bărbat care tocmai scăpase de coada la care stătuse pentru a cumpăra porția de tocan mult poftită.

Gelu Ionescu