Agricultura pe înțelesul tuturor – Musculița albă, o insectă micuță, dar cu mare putere de distrugere

Musculița albă de seră – așa este cunoscută de obște această insectă, a pornit din America de Sud și a reușit să „viziteze” tot globul terestru, mai puțin, desigur, Antarctica. În țara noastră a fost semnalată pentru prima dată în anul 1941și este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturilor legumicole din spații protejate, atacând pe tot parcursul anului, dacă are condiții proprii de manifestare. Aceasta înseamnă temperatura ambientală cuprinsă între +10 și +300 C căci în afara acestui interval nu mai acționează și nu se mai reproduce, iar la temperaturi negative, imediat sub 00 C, piere. Iată, „ab initio”, un important mijloc de combatere, și pe cât se poate de ecologic, pe deasupra. Bașca faptul că această insectă are în ochi fotoreceptori care reacționează la culorile spectrului solar și fac posibilă reproducerea ei doar în prezența luminilor verzi și albastre.

Sub această denumire este cunoscută profesionist Trialeurodes vaporariorum – musculița albă de seră, care atacă toate culturile legumicole din sere și solarii, dar în efortul ei destructiv este secondată de Aleyrodes brassicae – musclița albă a verzei precum și de Bernisia tabaci – musculița cartofului dulce, care pe lângă acesta atacă și toate speciile legumicole aflate în portofoliul lui Trialeurodes v. Pagubele produse culturilor de legume de acești dăunători, pe lângă faptul că sunt uriașe, cauzate prin hrănire, mai sunt amplificate și de faptul că aceste insecte sunt și vectori puternici pentru mulți viruși care în plantele epuizate de insecte prin înțepat și supt află un teren fertil pentru manifestare. Dar cine sunt aceste insecte?

Trialeurodes vaporariorum – sinonim cu Aleyrodes vaporariorum – dar și ceilalți doi dăunători, fac parte din ordinul Hemiptera, subordinul Homoptera, familia Aleyrodidae și sunt indivizi mărunți, de dimensiuni milimetrice, de culoare albă, staționați pe dosul frunzelor plantelor atacate de unde își iau zborul, în nici norișori, la cea mai mică mișcare a plantelor pe care staționează și le înțeapă pentru supt seva. Adulții de T. v. au cca 1,1 mm lungime, corp de culoare portocalie, aripi mari, albe și cu extremitățile rotunjite. Această specie are două tipuri de larve: unele imobile, cu aspect pergamentos și unele mobile, rotunde și turtite dorso-ventral.

Aleyrodes brassicae – musculița albă a verzei, are adulți mai mari, cca 1,5 mm, și cu pete cenușii pe aripi. Larvele sunt aptere, fără aripi, de 1,0 mm lungime și culoare galben-verzuie.

Aceste insecte au 3 etape de dezvoltare: ou, patru stadii larvare și adult. Ouăle, depuse de obicei pe dosul frunzelor tinere din vârful plantelor, eclozează după 7 – 10 zile, în funcție de temperatura mediului unde se află și au 4 – 6 stadii de dezvoltare în sere / solarii și 7 – 8 asemenea stadii în câmp. Adulții trăiesc 10 – 20 de zile, în funcție de temperatura mediului în care trăiesc. Femelele depun, la 2 – 3 zile de la apariție cam 500 de ouă și pot avea chiar și trei generații pe an.

Atacul – acestor dăunători asupra plantelor legumicole dar și arbuștilor fructiferi sau unor plante ornamentale, se produce în colonii, pe dosul frunzelor, mai ales tinere, pe care le înțeapă pentru a suge conținutul celulelor. Frunzele atacate se răsucesc, gofrează, mai întâi, apoi se îngălbenesc, pălesc și cad, ceea ce poate provoca chiar moartea plantelor atacate. În plus, pe frunzele atacate insectele lasă o mare cantitate de dejecții zaharoase care favorizează instalarea Fumaginei, Penicillium și Alternaria spp, ciuperci saprofite, care în mod indirect favorizează instalarea și atacul multor viruși, ca de exemplu TYLCV la tomate. Așa că acest necaz nu vine niciodată singur.

Combaterea – pe lângă cea prin reglarea temperaturii din sere sau solarii în afara intervalului prielnic insectelor, se poate face și prin igienă culturală (distrugerea resturilor vegetale, a buruienilor – care pot fi gazdă pentru parazit), folosirea plaselor antiinsecte așezate pe partea laterală a serelor sau solariilor pentru a împiedica pătrunderea insectelor de afară în incintă, folosirea de capcane lipicioase de culoare galbenă, deoarece adulții sunt atrași de culorile galben sau portocaliu, precum și tratarea plantelor, prin stropire sau udare, cu substanțe chimice din familia neonicotinoidelor astfel:

1 – Insecticide biologice ca: Flipper – săruri de potasiu și acizi grași sau Requiem Prime – amestec de terpenoide; NoFly – blastospori vii ai ciupercii parazite Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901 foarte eficace în spațiile închise și fără rezidii în recoltă.

2 – Insecticide din ultima generație ca: Sivanto Primo 200 SL – flupiradifuron; Movento 100 SC – spirotetramat, Mospilan – acetamipirid cu efect rapid asupra larvelor, omologat pentru cultura de castraveți; Mavrik 2F – cu efect de contact și ingestie de lungă durată, omologat pentru plantele ornamentale; Cloiser 120 SC – cu efect de contact și ingestie, omologat pentru combaterea afidelor la varză, salată și cartofi.

3 – Insecticide sistemice ca: Mospilan 20 SG – acetamiprid; Minecto Alpha – care se poate aplica atât prin stropirea plantelor cât și prin apa de irigații, picurare și acționează atât prin ingestie cât și prin contact.

4 – Insecticide piretroizi de sinteză ca: Decis Expert 100 EC – deltametrin; Faster Delta – un deltametrin cu efect de ingestie și contact asupra sistemului nervos al insectelor, cărora le inhibă nutriția; sau Poleci – tot un deltametrin.

Pe cale biologică – combaterea acestor insecte se mai poate face prin utilizarea agenților de control din gama Bioline ca: Swirskline – bazat pe păianjenul Amblyseius swiskii care consumă cu plăcere ouăle, larvele sau adulții acestor insecte; Montiline – bazat pe păianjenul Amblyseius montdorensis care, pe lângă musculițe, controlează și tripșii.

Recomandăm folosirea alternativă a acestor produse și să respectați cu strictețe regulile de protecția muncii și indicațiile producătorilor scrise pe ambalaje, timpul de repaus-revenire, specific fiecărui produs. De asemenea, nu tratați plantele pe timp călduros, peste 250 C, și adăugați în soluție câte o linguriță de zahăr pentru fiecare 2 l de soluție, spre a mări aderența acesteia pe plante.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea

Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

– vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole – ediția 2020,

– vol. 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021,

– vol. 3 – Pomicultură – ediția 2022

– vol. 4 – Zootehnie – ediția 2023

Telefon: 0765 622 623 – luni – vineri între orele 08.30 – 16.00, sau – 0764 471 206 – permanent

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar:

Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, sugestiile dumneavoastră, stimați cititori, fermieri, și despre alte subiecte de interes în activitatea cotidiană din ferma, gospodăria, dumneavoastră căci:

Dacă toate astea fi-vor respectate,

Bunăstarea vine către tine apoi …

Ing. Ion VELICI