Accidentul mortal de la ieșire din Corcova, fără suspect de un an de zile! Inspecția Judiciară pune batista pe țambal

Vasile Chivulescu din Corcova, judetul Mehedinți, localitate situată la doar câțiva kilometri de Motru, a fost găsit mort la jumătatea lunii martie a anului trecut, pe carosabil, mai exact pe DN 7A, la ieșire din localitate. Bărbatul a fost victima unui accident rutier, al cărui autor nu a fost identificat nici în prezent, deși, printre martori, că suspecți nu există în cauză, se afla chiar primarul localității, Ion Giubega. Interesat este că dintre autovehiculele verificate în cauză, singurul pe care s-au găsit fire de păr pe autoturismul Peugeot 308, aflat sub contract de închiriere operațional cu Primăria Corcova. Dosarul de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, aflat în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, a ajuns și în cercetarea Inspecției Judiciare. Din păcate, acuzațiile de tergiversare a dosarului făcute de vecinul primarului, Harcă Victor, au fost ignorate de Inspecția Judiciară, care consideră că, la mai bine de un an de la moartea victimei și negăsirea niciunui suspect, procurorii de la Strehaia și-ar fi făcut treaba.

Inspecția Judiciară a fost sesizată în decembrie pe motiv că ancheta din dosarul morții lui Chivulescu este tergiversată intenționat de către anchetatori.

În răspunsul trimis vecinului edilului din Corcova, în februarie, Inspecția Judiciară se spală pe mâini și subliniază că ancheta, fără niciun suspect într-un an de zile, este realizată responsabil.

Se subliniază faptul că procurorul de caz a audiat martorii din dosar, a verificat mai multe autoturisme, a preluat și conversații telefonice din aceea seară dar cu toate acestea nu exista niciun suspect în cauză.

Se subliniază faptul că procurorul de caz a audiat martorii din dosar, a verificat mai multe autoturisme, a preluat și conversații telefonice din aceea seară dar cu toate acestea nu exista niciun suspect în cauză. Sesizări legate de tergiversare a anchetei s-au făcut și la o luna de la depistarea cetățeanului mort chiar și de către liderul AUR George Simion către șeful IPJ Mehedinți, Bibu Ștefan Raminel. Dosarul nr.308/P/2022 se află încă în cercetare la Parchetul Strehaia, în timp ce pe mormântul bărbatului accidentat mortal, în martie, anul trecut, au crescut buruienile.

