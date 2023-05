Accident de muncă în Cariera Roșia? ,,Eu n-am informația asta. Sunt unii care dau toată ziua din gură la presă…”

* Angajat CEO, ajuns la spitalul din Craiova: ,,Nu e prea bine”

Din nefericire accidentele de muncă în cariere și termocentrale continuă să aibă loc. Grav este că o parte dintre acestea sunt mușamalizate, nefiind declarate la ITM Gorj, susțin angajați din minerit. Un astfel de caz ar fi avut loc săptămâna trecută, fix acolo unde și-a pierdut viața, strivit de propriul utilaj, de vola pe care o conducea, angajatul CEO, Petre Stoian, în urmă cu doi ani. Adică la Cariera Roșia, sectorul asecări.

În cazul de față vorbim despre un lăcătuș care are în jur de 40 de ani și care a ajuns la un spital din Craiova. El ar fi fost lovit de draglina unui utilaj folosit și pe post de macara: ,,Este o șenilată, cu o cupă pe lanțuri care este folosită la adâncirea unui perimetru. O folosesc și drept macara, iar băiatul ăsta a fost lovit de draglină, când încerca să scoată un capăt de țeavă pentru a-l curăța. El ar fi fost convins să nu spună ce s-a întâmplat, să spună că s-a lovit acasă. A ajuns la Craiova, la spital și nu e prea bine. Lucrează la intervenții mecanice. În cercul lor acolo, nu vorbesc, dar știu ce s-a întâmplat cei care erau de față și liderul de sindicat. În ziua aceea cred că l-au trecut liber, sau în concediu, nu l-au pontat. Știe CFl-istul, șef de sector, liderul de sindicat. E păcat de oamenii ăștia, convinși să tacă. Dacă i se întâmplă ceva rău, el nu va putea primi nici despăgubiri sau ajutor financiar din partea companiei. Nu numai că nu a fost declarat la ITM acest accident, dar nici la CEO”, ne-au povestit surse apropiate situației.

Rămâne de văzut dacă administrația CE Oltenia va căuta să afle ce s-a întâmplat la Roșia și să ia măsuri în consecință. ,,Eu n-am informația asta. Eu nu cred, pentru că aflam, deci eu nu am informația asta. Nu cred că-și permiteau… și să nu fie declarat accident de muncă. Sunt atâtea chestii. Dar, pe baza unor astfel de informații, fiecare își dă cu părerea. Sunt unii care dau toată ziua, din gură, la presă. Sincer, n-am auzit. Nu cred că mi-ar fi ascunde mie, nu cred că aveau curajul. Eu sunt reprezentantul comitetului de securitate pe zona Rovinari. Este și mai grav. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, aș fi aflat, informațiile ar fi ajuns la mine. De multe ori apar speculații. Informația, dacă se dă și nu e reală, ea rămâne. Dacă până mâine la ora 10.00 nu o să am astfel de informații, înseamnă că nu s-a întâmplat”, a declarat Cristi Lădaru, liderul sindicatului de la Roșia și reprezentant în CSSM din cadrul CEO.

M.C.H.