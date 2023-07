A plecat cu roaba de acasă și s-a rătăcit! Tur de forță pentru salvatori

Viața unui gorjean a fost salvată la sfârșitul săptămânii trecute după ce echipele de căutare plecate după el au reușit să îl găsească înainte de a fi prea târziu, în condițiile în care bărbatul era plecat de acasă și rătăcit.

S-a întâmplat la Stănești, într-un sat de la poalele muntelui, într-o zonă plină cu sălbăticiuni. Gheorghe Popescu, de 73 de ani, a băgat-o în panică pe soția sa, care știa că acesta mai uită câteodată drumul către casă, dar niciodată nu îl prindea noaptea în afara satului.

În noaptea de joi spre vineri femeia a dat alarma la 112, convinsă fiind că soțul său nu mai știe să se întoarcă singur acasă. „Când am venit acasă mi-am dat seama că el nu mai este. L-am căutat cu copii pe aici pe lângă casă, am mers prin sat, nu era pe niciunde. Se făcea întuneric și știu că sunt urși, lupi, au venit și șacalii și m-am gândit la ce putea fi mai rău pentru el. De aceea am sunat la 112. După aceea am observat că nu are nici roaba acasă. El obișnuia să ia roaba și să se ducă în deal la vie, dar acum sigur n-a mai știut să se întoarcă”, a povestit soția dispărutului. Timp de câteva ore, în noaptea de joi spre vineri, echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și salvamontiști au scotocit împrejurimile satului, dar fără succes, căutările pentru acea noapte fiind abandonate în jurul orei 3.00. „La data de 27 iulie a.c., ora 23:24, Poliția Municipiului Târgu-Jiu a fost sesizată prin apel de urgență, de o femeie, despre faptul că soțul său a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că în jurul orei 18:30, Popescu Gheorghe, de 73 de ani, din comuna Stănești, a plecat de la locuința sa, iar până în prezent nu a mai revenit. Bărbatul are afecțiuni psihice și este cunoscut cu plecări repetate de la domiciliu. Semnalmente: aproximativ 1,76 înălțime, greutate 74 kg, păr cărunt, ochi verzi. La momentul plecării, bărbatul purta o cămașă cu mânecă scurtă, de culoare albastru, o bluză de culoare gri cu verde, pantaloni gri, iar în picioare purta papuci de casă. În scurt timp au fost demarate verificări, căutările bărbatului fiind efectuate de polițiști, jandarmi și voluntari, precum și un câine de urmă. Scotocirile au fost efectuate pe raza satelor Vălări, Pîrvulești și Alexeni, fiind o zonă cu vegetație densă și vizibilitate redusă, misiunea oamenilor legii fiind îngreunată de acest aspect”, a transmis IPJ Gorj.

A doua zi căutările au fost reluate cu forțe suplimentare, inclusiv cu drone de la Salvamont, iar în jurul prânzului a venit și vedea cea bună. Bărbatul a fost găsit în viață, e drept, neștiind unde se află și ce face pe acolo. „În urma activităților de căutare efectuate de către polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, salvamontiștilor din cadrul Salvamont Gorj, lucrătorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, precum și a voluntarilor, bărbatul în vârstă de 73 de ani, din comuna Stănești a fost depistat într-o pădure situată la aproximativ 5 kilometri de locuință, fiind conștient și cooperant. La activitățile de căutare au participat 25 de polițiști, pompieri, salvamontiști, jandarmi și voluntari, precum și câini de urmă din cadrul IPJ Gorj și Salvamont Gorj. Mulțumim tututor celor angrenați în activitățile de căutare! Ne bucurăm că misiunea noastră a fost îndeplinită cu succes, munca în echipă dovedind, încă o dată, că doar așa pot fi obținute rezultate”, a transmis IPJ Gorj!

Gelu Ionescu