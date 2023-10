A început refacerea casei arse într-un incendiu, la Tismana!

Casa distrusă zilele trecute într-un incendiu, produs la câteva sute de metri de sediul Primăriei Tismana, începe să fie refăcută, deși mai e mult până va redeveni locuibilă. Localnici și alți voluntari s-au mobilizat cu mici donații sau muncă fizică pentru a-i ajuta pe proprietarii rămași sub cerul liber, astfel încât, până la venirea frigului și, mai ales, a ploilor, aceștia să aibă măcar o cameră disponibilă unde să poată sta. Deocamdată s-au mutat la rude, casa distrusă de flăcări fiind renovată de curând. „Totul s-a întâmplat noaptea, din cauza coșului de fum de la centrala pe lemne. Soția mea dormea cu nepoțica, și ginerele la fel dormea, când a izbucnit focul. Practic, vecinii au văzut flăcările și au strigat să ieșim afară din casă. Ei ne-au spus de incendiu. Totul s-a făcut scrum foarte repede. Pompierii au venit și ei repede, au salvat ce s-a putut, dar răul deja a fost făcut. Acum încercăm să reconstruim și să refolosim ce se mai poate, dar foarte puține lucruri au mai rămas bune. După tot necazul ăsta ne-am mutat pe la rude și acolo stăm până când vom avea din nou un acoperiș al nostru deasupra capului”, spune Constantin Geagu, proprietarul imobilului.

Echipele de voluntari, inclusiv angajați ai Primăriei Tismana, s-au mobilizat încă de luni în locul respectiv, și au început să scoată dintre pereții afumați tot ce se poate pentru ca reconstrucția să înceapă cât mai repede. Primarul Narcis Petre Remetea spune că, în localitate aceasta, este a patra casă distrusă într-un incendiu generat de problemele de la coșul de fum. Acum el încearcă să coordoneze o campanie de strângere de donații pentru a-i ajuta pe cei aflați la necaz, așa cum a făcut-o și în celelalte cazuri. „Ne-am mobilizat așa cum am putut. Orice donație este binevenită, pentru că oamenii rămași fără casă nu au singuri posibilitatea să își refacă locuința. Avem oamenii de la primărie, care lucrează la curățenie, sunt voluntari, constructori, chiar individuali care au venit din zonă pentru a ajuta. E o tragedie și încercăm și noi să ajutăm, așa cum am făcut întotdeauna. Cu ajutorul cetățenilor orașului Tismana, și nu numai noi, sperăm să reușim, până vine vremea rea, să punem acoperișul și să asigurăm familiei măcar două camere. Asta ca să poată să treacă peste iarnă cu bine. Vom vedea apoi ce donații se mai strâng, astfel încât, domnul Constantin Geagu să poată să își refacă casa. Vorbim despre o casă care numai ce fusese renovată. Avem până acum 40 de donatori. Oamenii, la noi, la Tismana, sunt foarte săritori în astfel de situații. Sunt și donații de 100 sau 200 de lei, sunt sume care pot părea mici, dar nu contează pentru că sunt de folos. Importanți sunt și voluntarii. De miercuri sperăm să se poată intra la lucrările de acoperiș, după ce vom turna centurile. Zi de zi se va lucra cu voluntari și tuturor vreau să le mulțumesc pentru ajutorul oferit”, spune primarul Narcis Petre Remetea.

Gelu Ionescu