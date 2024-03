A condus de 4 ori fără permis! Pedeapsă cu suspendare!

Magistrații gorjeni au dispus condamnarea cu suspendare a unui șofer din Târgu Jiu care a fost prins de agenții rutieri de mai multe ori conducând în condițiile în care avea permisul suspendat încă din 2017.

În 2021 a primit o condamnare cu suspendare, dar asta nu l-a împiedicat să continue să urce la volan, inclusiv sub influența băuturilor alcoolice, la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,40mg/l alcool vapori de alcool în aerul expirat, de exemplu. Instanța a apreciat că o pedeapsă cu suspendare se impune chiar și în aceste condiții. „Analizând latura obiectivă a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, instanţa reţine că elementul material al acesteia constă în acţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. Urmarea imediată în cazul acestei infracţiuni constă într-o stare de pericol pentru pentru valorile sociale ocrotite de lege şi relaţiile sociale referitoare la acestea, respectiv viaţa, integritatea fizică şi psihică a participanţilor la trafic şi integritatea bunurilor. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei, aceasta fiind o infracţiune de pericol abstract, pentru a cărei existenţă nu este necesară producerea unui rezultat concret, privit în materialitatea sa, fiind suficientă crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi a participanţilor la trafic. Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei indirecte, (…) întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. Astfel inculpatul, ştiind că nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, acceptând posibilitatea creării unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind circulaţia în siguranţă pe drumurile publice, precum şi pentru valorile sociale apărate prin dispoziţiile legale în baza cărora a fost cercetat în cauză, a condus în mod repetat un autoturism pe drumurile publice”, se arată în actele de la dosar. În cele din urmă, pentru fiecare faptă în sine, inculpatul a primit o condamnare de câte un an de zile, toate pedepsele fiind contopite într-una singură, de 2 ani și 4 luni, executarea fiind suspendată și înlocuită cu un termen de 3 ani și 4 luni, timp în care trebuie să presteze și muncă în folosul comunității la Crasna, acolo unde își are domiciliul.

Gelu Ionescu