Xavi Pascual rămâne la naționala de handbal: ,,Contractul îmi expiră în august 2024”

Selecționerul echipei naționale de handbal masculin a României, Xavier Pascual, nu și-a dat demisia. Antrenorul, care o conduce și pe Dinamo București, a confirmat discuțiile cu președintele FRH, Constantin Din, dar a declarat că încă nu s-a luat o hotărâre referitoare la viitorul său. Condusă de Pascual, România a ocupat locul 22 la Campionatul European din Germania. Spaniolul a reușit să-i ducă pe tricolori la un turneu final continental după o pauză de 28 de ani, dar ai noștri au pierdut toate cele trei confruntări de la la EURO: 24-31 vs Austria, 24-36 vs Spania și 25-31 vs Croația. O nouă rundă de discuții între antrenor și conducerea federației va avea loc săptămâna viitoare. ,,Am avut o întâlnire cu președintele săptămâna aceasta și am stabilit că vom sta de vorbă săptămâna viitoare. S-au luat în calcul diferite opțiuni, dar în niciun caz nu avem o decizie luată. Ceea ce se întâmplă aici, în România, este că toată lumea anticipează știrile, dacă sunt adevărate spun că au avut dreptate, dacă nu, nu se întâmplă nimic. Deciziile privind viața mea profesională depind doar de mine și nu depind de ce apare în presă, nu mă interesează ce s-a scris cu privire la acest aspect! Este o conversație avută cu președintele, doar noi doi, nimeni nu știe ce s-a vorbit în acea discuție pentru că doar noi doi am fost prezenți, față în față. Ne aflăm într-un punct în care trebuie să ne așezăm să discutăm cu președintele și să vedem ce soluții găsim, nimic mai mult. Contractul îmi expiră în august 2024. Dacă eu voi continua ca antrenor al naționalei este un răspuns pe care consider că trebuie să i-l dau președintelui, dar cred că trebuie întrebat și invers, dacă federația dorește ca eu să continui? Pentru că, până la urmă, asta nu este o decizie doar a unei părți, ci a ambelor părți implicate”, a declarat Xavier Pascual pentru Gazeta Sporturilor.

„Xavi Pascual nu si-a dat nicio demisie, însă Viorel Mazilu a demisionat. Acest lucru e adevărat. Urmează să am o întâlnire cu Xavi Pascual, dar vă rog să îmi permiteți să nu mai dezvolt acest subiect până miercuri, atunci când vom organiza o conferință de presă și vom dezbate toate aceste lucruri. Repet. Xavi Pascual nu și-a dat nicio demisie”, a spus Constantin Din, pentru ProSport. Viorel Mazilu era secretar general al Federației Române de Handbal. Informația că declarat Xavier Pascual și-a dat demisia a apărut în Fanatik.

Cătălin Pasăre