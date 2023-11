Vulturii se apropie de lider

Vulturii Fărcășești încă speră la titlul județean. Echipa lui Costel Andriucă a reușit un succes concludent în etapa a noua din Liga 4. Gazdele s-au impus cu 5-1 în fața Unirii Țînțăreni și au profitat de pasul greșit făcut de Jiul Rovinari pentru a se apropia de lider. Echipa lui Ion Lițoiu a remizat pe teren propriu cu CSC Negomir. Totuși, rovinărenii formează singura echipă neînvinsă din campionat, fiind acum la 4 puncte distanță de următoarea clasată. Şi Foresta Văgiulești este neînvinsă în Seria 1 din Liga 5, la fel ca AS Stejari, liderul din Seria 2, formație care a realizat scorul etapei în campionatele județene.

Liga 4, Etapa 9

CS Vulturii Fărcășești 5 – 1 CS Unirea Țînțăreni

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 1 CSC Negomir

CSO Tismana 5 – 2 CS Petrolul Bustuchin

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 1 CS Minerul Motru 2008

CS Internațional Bălești 1 – 0 CS Petrolul Stoina

CS Parângul Bumbești-Jiu 1 – 2 FC Petrolul Țicleni

AS Jupânești 2 – 2 CS Minerul Mătăsari

Liga 5 (Seria 1) – Etapa 7

CS Viitorul Bolboși 0 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Plopșoru 2 – 3 AS Știința Godinești

CS Dumbrava Câlnic 1 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

AS Triumful Borăscu 5 – 4 AS Viitorul Cătunele

AS Viitorul Brănești 4 – 3 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Dragotești 4 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești

Liga 5 (Seria 2) – Etapa 7

AS Știința Popmond Plopșoru a stat

AS Bradul Polovragi 2 – 0 AS Prigoria

AS Dinamo Inter Stănești 1 – 1 CS Știința Drăguțești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 0 – 1 AS 7 Noiembrie Costești

AS Stejari 8 – 2 CSC Dănești

AS Scoarța 4 – 1 AS Gilortul Bengești

Cătălin Pasăre