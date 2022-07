Virgil Popovici: Suntem mai buni ca în sezonul trecut

CS UCB Târgu Jiu pornește cu optimism în perioada de acumulări. Clubul gorjean și-a pierdut căpitanul în această vară, dar plecarea lui Bogdan Ivășchescu a fost amortizată de alte șapte sosiri. Directorul echipei de handbal, Virgil Popovici, este convins că formația va arăta mai bine în noul an competițional. Obiectivul este clasarea în primele trei. ,,În mod evident, căpitanul nostru și-a făcut datoria față de club. Era unul dintre veteranii lotului, deși nu are decât 25 de ani. Mi-a părut rău că a plecat, deși nu puteam emite pretenții. Oferta celor de la Bacău a fost net superioară. Să sperăm că, la un moment dat, se va întoarce la UCB. Deși era un jucător care de multe ori a tranșat meciurile în favoarea noastră, prin prisma evoluției sale și a golurilor marcate, pot spune că, prin aceste transferuri, față de anul trecut, valoric suntem mai buni. Este și motivul pentru care am stabilit, împreună cu colegii din Consiliul de Administrație, să ridicăm puțin ștacheta: și să ne propunem, pentru acest an, locurile 1-3”, a precizat Popovici. Alin Manole, Daniel Brânzău, Florentin Stali, Marcel Perete, Adrian Maranca, Andrei Stoica și Gabriel Constantinescu sunt handbaliștii care au venit la UCB în această vară. Conducerea clubului a trimis documentele necesare pentru a evolua în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu și așteaptă acum răspuns din partea autorităților locale.

Cătălin Pasăre