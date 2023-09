Viorel Cojocaru, reproșuri după startul Ligii a treia

CSO Turceni a acumulat un punct din primele două runde ale Ligii a treia, dar antrenorul Viorel Cojocaru consideră că echipa sa merita mai mult. Tehnicianul a declarat că rezultatele din partidele cu FCU 2 (2-2) și Jiul Rovinari (1-2) au fost injuste. Ambele confruntări au avut loc la nou-promovata din Gorj. Cel mai mult l-a iritat pe antrenor arbitrajul din meciul cu hunedorenii, unde centralul confruntării le-a acordat oaspeților două lovituri de la 11 metri. ,,Mă bucură faptul că jucătorii mei s-au ridicat la nivelul Ligii a treia. Au fost în ambele jocuri momente în care am dominat. La meciul cu FCU, prima repriză le-a aparținut oaspeților, dar a doua a fost dominată total de noi. Pe finalul jocului, puteam să câștigăm și doar ghinionul, neșansa, a făcut să nu luăm toate punctele. Jiul Petroșani este o echipă foarte bună, dar consider că acest meci nu l-a câștigat formația oaspete, l-a câștigat arbitrajul. Nu cred că la nivelul Ligii a treia, se poate să ai un asemenea arbitraj. E imposibil să nu știi lucruri elementare! Ei au avut două goluri, din două penaltiuri inventate de central. După câte știu eu, dacă mingea îți lovește o parte a corpului, apoi îți dă în mână, nu se mai fluieră henț. Fie domnul central nu este pus la punct, fie a fost rău intenționat! Eu cred că dacă mai jucam încă un meci cu ei, nu ne puteau da gol. Mă bucură faptul că am jucat destul de bine, chiar dacă am întâlnit o echipă experimentată, cu jucători care au trecut pe la ligile superioare. Îi felicit, dar și noi ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și am avut momente destul de bune, în care am dominat. Eu cred că un rezultat de egalitate era ok pentru ambele echipe”, a declarat Cojocaru. Urmează o deplasare grea pentru Turceni. CSO merge la Lupac, acolo unde Voința a jucat foarte bine în ultimele sezoane. Obiectivul: prima victorie din campionat.

,,Eu și băieții ne propunem să creștem de la meci la meci, să jucăm cât mai bine și să acumulăm cât mai multe puncte. Întâlnim o echipă rănită, ca și noi. Orice punct o să se vadă la finalul campionatului. Noi suntem într-o creștere și ne dorim din tot sufletul să luăm cele trei puncte. Dacă nu, repet, măcar să ne întoarcem acasă cu un punct”, a conchis antrenorul gorjean. Meciul se dispută sâmbătă.

Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 3

ACSO Filiaşi 2 – 0 Universitatea Craiova 2 Info

Vineri, 8 septembrie, ora 17.00

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – ACS Viitorul Şimian

CSM Deva – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii

Sâmbătă, 9 septembrie, ora 17.00

CSM Jiul Petroşani – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 2

AFC Voinţa Lupac – CSO Turceni

Cătălin Pasăre