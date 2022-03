Viitorul Târgu Jiu, răpusă de echipa lui Dragoş Militaru: Scorul putea fi mai mare

Viitorul Târgu Jiu a rămas fără victorie în noul an după eşecul de la Dej. Trupa gorjeană a fost învinsă de echipa antrenată de Dragoş Militaru, Unirea, şi a bifat al treilea meci consecutiv fără succes în liga secundă. Singura reuşită a confruntării a venit în prima repriză, după un şut imparabil al lui Vlad Bogdan (28). Gazdele i-au dedicat succesul tehnicianului lor, care a împlinit, în săptămâna partidei, 32 de ani. Tânărul antrenor gorjean a apreciat că rezultatul este unul important în vederea realizării obiectivului, dar şi că diferenţă de scor putea fi mai mare. ,,O victorie foarte importantă pentru noi, pentru că băieții și-au dorit foarte tare aceste trei puncte, pentru că am venit după un meci de la Miercurea Ciuc nu foarte rău, unde poate meritam un pic mai mult. Au avut atitudine, s-au dăruit și au arătat mai mult. Au jucat foarte bine. Scorul putea fi mai mare, dar e important că am luat cele trei puncte. Până la urmă, am jucat cu o echipă echilibrată de Liga 2, cu rezultate destul de bune după ce a avut un început mai greu de sezon. O echipă incomodă care a pus probleme. Le mulțumesc jucătorilor, dar și celor care au venit la stadion. Mi-au cântat la mulți ani. A fost o zi foarte frumoasă pentru mine, mă bucur. Sunt fericit că am reușit să câștigăm, dar și pentru moralul băieților, pentru că o victorie tot timpul îți dă moral, elan”, a precizat Militaru. De cealaltă parte, Eugen Trică nu a reuşit să câştige încă în partidele oficiale de la revenirea pe banca Viitorului. Formaţia din Târgu-Jiu, care a intrat şi în insolvenţă înainte de reluarea campionatului, a remizat în primul meci din 2022 cu Ripensia Timişoara (0-0). Ultima partidă din sezonul regulat se anunţă una la fel de importantă. Gorjenii întâlnesc formaţia CSC 1599 Șelimbăr, o altă echipă care îşi propune evitarea retrogradării. Viitorul a acumulat doar 21 de puncte în 18 runde.

Cătălin Pasăre