Viitorul s-a prăbușit la Clinceni. Cojocaru: ,,Am făcut multe erori”

Viitorul Târgu Jiu a fost învinsă după nouă runde în care nu a cunoscut eșecul. Gorjenii au pierdut duelul cu Metaloglobus București, 2-1, partidă dispută sâmbătă, la Clinceni. Meciul a contat pentru etapa a 13-a a campionatului și a fost televizat pe FRF.tv. Aziz a deschis scorul din centrarea lui Andreaș (’26), dar gazdele au revenit în joc după un fault făcut în careu de Savu. Penaltiul a fost transformat de Huiban, în prelungirile primei reprize. Tot bucureștenii au înscris și după pauză. Honciu l-a învins pe Lupescu în minutul 77 după un contraatac. Cel din urmă îl schimbase pe Geantă, accidentat. Nervii au cedat pe final după un duel între Nedelcovic și Aziz. Atacantul camerunez a căzut, reclamând că goalkeeperul advers l-a atins, dar centralul întâlnirii a considerat că vârful Viitorului a simulat și i-a acordat al doilea galben. De data această, antrenorul Călin Cojocaru nu a blamat arbitrajul. Tehnicianul timișorean nu s-a putut baza pe Acolatse, care a avut o problemă personală, iar Jozic, care nu s-a pregătit în ultimele zile, a intrat în minutul 70.

,,Am început bine, dar prelungirile primei reprize le-am gestionat foarte rău. Am făcut, într-o fază, două-trei greșeli, am comis și penalty-ul respectiv și, în loc să intrăm cu 1-0 la pauză, am intrat cu 1-1. Repriza a doua, consider că a fost destul de echilibrată. Ambele echipe și-au creat ocazii. Noi am făcut unele schimbări prin care am încercat să câștigăm meciul. Din nefericire, ne-au prins pe o contră și ne-au marcat golul doi pe final. Am avut eliminat, dar și în 10 oameni i-am înghesuit în propriul careu, am avut multe faze fixe, dar, din nefericire, n-am mai reușit să revenim. Sincer, am avut două faze de penalty, una la Moisie când a fost tras de tricou în careu, dar arbitrul a zis că a fost prea ușor, și a doua la Aziz, unde nu pot să zic că a fost sută la sută, dar el mi-a spus că portarul l-a atins. Nu vreau să dau vina pe arbitraj. Consider că am făcut multe erori și din cauza aceasta am pierdut meciul. Trebuie să rămânem modești, să muncim mai mult. E al doilea meci pe care îl pierdem după meciul cu Ceahlăul. Ne așteaptă un joc foarte dificil cu Dejul, pe care trebuie să-l tratăm cu seriozitate”, a declarat Cojocaru. Cel mai probabil, în pauza competițională pricinuită de meciurile naționalelor, Viitorul va juca un amical cu o echipă din județele învecinate.

Metaloglobus București – Viitorul Târgu Jiu: 2-1 (1-1)

Metaloglobus: Nedelcovici – Issah, Caramalău, Zakir (’46 Krstevski), Andrei Sava – Marica (’67 Gabriel Pătrașcu), Kouadio, Dragoș Huiban (’86 Alexandru Gheorghe), Vlad Bogdan (’74 Laurențiu Liș) – Cruceru, Honciu. Antrenor: Ianis Zicu.

Viitorul: Robert Geantă (’51 Dragoș Lupescu) – Alexandru Core, Arian Mrsulja, David Savu (’70 Davide Jozic), Adrian Godja – Denis Brînzan (’76 Claudiu Moisie), Onni Tihonen, Alexandru Gîrbiță, Patrick Andreaș (’70 Eduard Croitoru) – Albert Voinea (’70 Emanuel Nikpalj), Aziz Njoya Njifakue. Antrenor: Călin Cojocaru.

Cătălin Pasăre