Viitorul Negomir schimbă liderul la județ

Jiul Rovinari a preluat șefia clasamentului de la CSO Turceni după runda cu numărul 16. Viitorul Negomir a produs surpriza etapei și s-a impus în fața campioanei în exercițiu. Antrenorul-jucător Ion Al-Ioani a semnat singura reușită a confruntării. Pe de altă parte, elevii lui Ion Lițoiu au câștigat la Motru și au acum două puncte avans în fruntea Ligii 4. Vulturii Fărcășești ține aproape după succesul cu Țicleni. În Liga 5, Știința Godinești și CSC Dănești conduc clasamentele, cu mențiunea că Energetica Tismana s-a apropiat la un singur punct de liderul Seriei 1, după victoria importantă din weekend.

Liga 4, Etapa 16

CS Vulturii Fărcășești 2 – 1 FC Petrolul Țicleni

AS Minerul II Mătăsari 0 – 1 AS Petrolul Stoina

CS Minerul Motru 2008 1 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

AS Viitorul Negomir 1 – 0 CSO Turceni

AS Jupânești 2 – 3 CS Unirea Țînțăreni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești și CS Internațional Bălești au stat

Liga 5, Seria 1 – Etapa 13

AS Viitorul Plopșoru a stat

AS Unirea Dragotești 4 – 3 CS Dumbrava Câlnic

AS Știința Godinești 1 – 2 AS Energetica Tismana

AS Viitorul Brănești 3 – 1 AS Viitorul Cătunele

AS Triumful Borăscu 7 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Pandurii Padeș 2019 0 – 2 AS Unirea Bolboși

Liga 5, Seria 2 – Etapa 13

CS Știința Drăguțești a stat

AS Scoarța 2 – 1 AS 7 Noiembrie Costești

AS Prigoria 0 – 1 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Dinamo Inter Stănești 0 – 2 CSC Dănești

AS Bradul Polovragi 0 – 1 AS Viitorul Logrești

Cătălin Pasăre