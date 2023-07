Viitorul n-a transferat nume sonore, dar Cojocaru nu se sperie: ,,Am reușit să facem un lot competitiv”

Viitorul Târgu Jiu s-a întors din cantonamentul sârbesc, acolo unde a disputat patru partide de verificare. Trupa gorjeană a stat 10 zile la Zrenjanin, unde a întâlnit formațiile FK Novi Sad (2-2), OFK Vrsac (1-1), FK Radnicki Zrenjanin (1-0) și FC Radnicki Novi Belgrad (0-1). Principalul echipei, Călin Cojocaru, a fost satisfăcut de stagiul de pregătire, dar și de exprimarea din teren a jucătorilor. Lotul Viitorului pare că se subțiază de la sezon la sezon, iar în acest moment gruparea gorjeană are tot mai puțini fotbaliști experimentați. Pe ,,hârtie”, alb-albaștrii par mai degrabă o candidată la retrogradare, dar nu întotdeauna joacă numele. De fapt, în ultimele sezoane am putea spune că Viitorul a subperformat, având în vedere jucătorii din componență lotului. ,,Consider că am făcut o pregătire bună, am avut și patru amicale, trei adversari de Liga 2 și unul de Liga 3, teste de utile pentru noi, având în vedere că avem în componența lotului foarte mulți jucători noi. Împreună cu stafful tehnic și administrativ, am reușit să facem un lot competitiv. Avem în componența lotului mulți jucători tineri, cu dorință mare de afirmare, iar prin muncă și seriozitate vom avea rezultate bune. În mare parte, lotul este definitivat, dar mai aștept un singur jucător, un atacant mai exact. Mai avem patru amicale până la startul campionatului, iar în această perioadă dorim să omogenizăm relațiile de joc”, a declarat Cojocaru, pentru Liga2.ro. CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, CSM Reșița și Phoenix Buziaș sunt adversarii pe care Viitorului îi va mai întâlni, în amicale, în această vară.

Cătălin Pasăre