Viitorul a remizat cu Dumbrăvița. Alți doi fotbaliști, prezentați oficial

Viitorul Târgu Jiu s-a mutat la Severin, acolo unde a disputat și ultimul amical al săptămânii. Formația lui Călin Cojocaru a remizat, 0-0, cu o colegă de campionat, CSC Dumbrăvița. Partida a fost dominată de oaspeți, în special în prima repriză, atunci când bănățenii au trimis și balonul în bară, prin Tănase. Din minutul 38, cele două echipe au jucat cu câte un om în minus până la pauză, deoarece Claudiu Moisie și Fabiano Cibi au fost eliminați după un scandal. Plokhotnyuk a ratat încă o șansă de a deschide scorul în minutul 41, efortul său fiind respins de Geantă. Partea a doua a oferit mult mai puține faze de poartă, singura zvâcnire a Viitorului fiind consemnată în minutul 85, atunci când Răzvan Vulpe nu l-a putut învinge pe Toroc de la marginea careului. Dumbrăvița a avut eliminat și în partea secundă, dar nu a mai contat, pentru că Salhi a văzut al doilea galben în secvențele de final.

Viitorul Târgu Jiu – CSC Dumbrăvița: 0-0

Viitorul Târgu Jiu: Geantă – Croitoru, Core, Mrsulja, Godja – Acolatse, Moisie (46′ Vulpe), Tiihonen – Pîrcălabu (46′ Buțurcă), Popa, Jozić. După minutul 70 au intrat: Krupenschi – Chelariu, Cojocaru, Băican, Savu, Cristea, Geană, Andreaș, Mihart și Denis Cunțan. Antrenor: Călin Cojocaru.

CSC Dumbrăvița: Trifon (60′ P. Toroc) – Tismonar (70′ Moțiu), Gîsă (70′ Țieranu), Zurbagiu (76′ Ristin), Gladun (65′ Amariei) – Cibi (46′ Lalic), Salhi – Paulevici (66′ Olaru), Tănase (63′ Curea), A. Toroc (68′ D. Croitoru) – Plokhotnyuk (66′ Mercioiu) Antrenor: Cosmin Stan.

Călin Cojocaru, care a decis să menajeze patru jucători, mai așteaptă un atacant la echipă. ,,Având în vedere că venim după cantonament, s-a acumulat o anumită oboseală și frustrare. Atât Moisie, cât și ceilalți jucători de la Dumbrăvița au luat cartonaș meritat. Prima repriză a fost repriza lor. A doua a fost a noastră, dar am dominat steril, fără să ne creăm ocazii. E prima dată când jucăm în formula asta. I-am menajat pe Brînzan, Eftimie, Dănescu și Gîrbiță. A fost un meci mai mult de luptă, cu puține ocazii. Pentru echipa mea e bine că pe fondul de oboseală nu am luat goluri, chiar dacă nu am avut ocazii clare. Având în vedere că mai sunt două săptămâni, așteptăm să mai ajungă un atacant și consider că până la ora meciului cu FC Argeș vom fi mult mai omogeni”, a spus antrenorul pentru Liga2.ro. Cele două formații se vor întâlni în etapa a patra a campionatului. Până atunci, Viitorul va juca tot la Severin următorul amical. Miercuri, va da piept cu Şimian.

În altă ordine de idei, la trupa gorjeană au mai ajuns doi fotbaliști, față de jucătorii prezentați inițial. Este vorba despre croatul Davide Jozic, un fundaș dreapta de 24 de ani, care are și cetățenie elvețiană. El a mai jucat în ligile inferioare din Italia, Austria sau Slovenia.

De asemenea, Claudiu Moisie, un fundaș central ce măsoară 1,89 metri, și poate evolua inclusiv la mijlocul terenului, a venit de la FC Argeș. Acesta se poate lăuda și cu prezențe în Superligă. În vârstă de 23 de ani, el nu e străin de fotbalul din Târgu-Jiu, pentru că a evoluat și la Pandurii în sezonul 2020-2021. Turris și Metaloglobus sunt alte formații din C.V.-ul său. Frank Tchassem, venit de Viitorul Dăești, este singurul jucător din cei anunțați inițial care nu a fost prezentat oficial la Târgu-Jiu.

