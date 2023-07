Viitorul a învins-o pe Şimian

Penultimul amical al Viitorului Târgu Jiu înainte de startul sezonului s-a disputat tot la Severin. Dacă gorjenii au organizat partida de pregătire cu Dumbrăvița pe arena mehedințeană, acum putem spune că au fost oaspeți în meciul cu Viitorul din regiune: Şimian. Elevii lui Călin Cojocaru au reușit să se impună în fața trupei lui Alex Stoica cu 3-2, într-un meci în care antrenorul timișorean a folosit toți cei patru portari pe care îi are în lot.Onni Tiihnoen (8′), Davide Jozic (23′) și Nicholas Geană (63′) au punctat pentru formația de eșalon superior. Viitorul Târgu Jiu a evoluat în următoarea formulă: Geantă (30′ Lupescu, 55′ Krupenschi, 75′ Eftimie), Jozic (55′ Croitoru), Mrsulja (70′ Cojocaru), Core (55′ Savu), Godja (55′ Pîrcălabu) – Brînzan (55′ Geană), Acolatse (55′ Vulpe), Tiihonen (46′ Moisie) – Dănescu (55′ Buțurcă, 70′ Cunțan), Gîrbiță (55′ Mihart), Andreaș (55′ Popa). Până la startul ligii secunde, programat pe 5 august, echipa lui Cojocaru mai are programat un singur meci de verificare, cu Phoenix Buziaș (Liga 3). Prima partidă oficială are loc pe teren propriu, cu Campionii FC Argeș. Rămâne de văzut care va fi decizia conducerii, și dacă Viitorul va reveni la Târgu-Jiu sau va continua să evolueze la Severin.

Cătălin Pasăre