Viitorul a câștigat primul amical al iernii

Viitorul Târgu Jiu a demarat seria jocurilor de pregătire. Echipa antrenată de Călin Cojocaru a câștigat, miercuri, primul amical al iernii, contra unei alte formații din Gorj, CSO Turceni. Trupa de eșalon superior s-a impus cu 3-0, într-un meci disputat pe ,,sinteticul” din Târgu Jiu. Golurile succesului au fost marcate de Nicholas Geană (`18), Patrick Andreaș (`60) și Dragoș Popa (`73). Viitorul s-a prezentat cu următoarea formulă de joc: Dragoș Lupescu – Alexandru Mitulețu, David Savu, Arian Mrsulja, Mario Lupulescu – Claudiu Moisie, Nicholas Geană – Răzvan Vulpe, Emanuel Nikpalj, Alexandru Gîrbiță, Albert Voinea. În repriza secundă au fost pe teren: Robert Geantă – Eduard Croitoru, David Savu (Raul Cojocaru 70’), Ramzi Idrissou, Adrian Godja – Denis Brînzan, Onni Tiihonen – Charles Acolatse, Patrick Andreaș, Emanuel Nikpalj (Davide Jozic 70’) – Dragoș Popa.

Alexandru Mitulețu și Ramzi Idrissou au fost jucătorii testați de gazde în această confruntare. Principalul Călin Cojocaru a declarat că doar al doilea va rămâne la echipă.

,,E un fundaș puternic, experimentat, care ne va ajuta, sunt sigur. E prima noastră achiziție din această iarnă, probabil vom mai face doar una, în atac. L-am mai avut în probe și pe tânărul Alexandru Mitulețu, de la Farul, dar nu l-am reținut în lotul cu care vom pleca de luni în cantonamentul din Serbia. A fost un test util. Venim după o perioadă de acumulări fizice, antrenamente grele și pot să spun că sunt mulțumit de ce am văzut la jucătorii. Sunt bucuros că toți sunt bine din punct de vedere medical”, a spus antrenorul timișorean pentru Liga2.ro. Ramzi Toure Idrissou are 27 de ani și a evoluat ultima oară la AB Argir, în prima ligă din Insulele Feroe. Mai are experiențe internaționale în SUA, Norvegia și Slovenia. În altă ordine de idei, Viitorul le-a împrumutat doi jucători celor de la Turceni. Este vorba despre Vlăduț Buțurcă și Răzvan Vespe. Așadar, nici ei nu vor face deplasarea în Serbia, acolo unde este așteptat și camerunezul Aziz Njifakue. Stagiul de pregătire extern începe pe 29 ianuarie, la Novi Becej. Până pe 8 februarie, gorjenii vor disputa cinci amicale cu adversari din zonă: OFK Vrsac (locul 9 din 16 în liga a doua / 31 ianuarie), Zeleznicar Pancevo (locul 14 din 16 în prima ligă / 3 februarie), Becej (locul 11 din 16 în seria Vojvodina din liga a treia / 4 februarie), FK Vozdovac (locul 6 din prima ligă / 6 februarie) și Naftagas (locul 5 din 16 în seria Vojvodina din liga a treia / 7 februarie). După revenirea în țară, Viitorul mai are programate încă două teste, cu CSC Dumbrăvița (locul 14 în Liga 2), pentru 14 februarie, și CSM Deva (locul 1 în Seria 7 a Ligii 3), la data de 17 februarie.

Cătălin Pasăre