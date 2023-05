VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Creveți Black Tiger în sos de vin alb

Lista de cumpărături pentru 2 porții:

* 600 g creveți Black Tiger;

* 100 ml vin alb;

* 70 ml ulei de măsline;

* 50 ml ulei de floarea soarelui;

* 50 gr de unt;

* 5 fire de pătrunjel verde;

* 2 ardei iuți sau chili;

* 1 Lămâie;

* 4 grăunțe de usturoi;

* Sare, piper după gust.

Mod de preparare:

Salutare tuturor cititorilor de la rețeta săptămânii! În această ediție a ziarului dumneavoastră de suflet, ,,Gorjeanul”, vă prezint o rețetă de Creveți Black Tiger.

Recomandarea mea este să curățăm creveții uriași înainte de gătire.

Astfel: spălăm creveții sub jet de apă rece, smulgem capul și piciorușele de pe burtă. Îndepărtăm învelișul exterior, dar păstrăm codița.

Secționăm creveții pe spate, cu un cuțit, și scoatem intestinul și spălam din nou creveții sub jet de apă rece.

Este importantă îndepărtarea intestinului la creveți, de aceea eu recomandat curățarea lor. Dăm crevetii curățati deoparte.

Din uleiul de floarea soarelui și din grăunțele de usturoi pregătim o pastă omogenă de usturoi și, după gust, adăugăm sare.

În discul de fontă, adăugăm uleiul de măsline și untul. Când începe să sfârăie totul, adăugăm creveții și îi prăjim pentru 2 minute, pe fiecare parte.

Tocăm mărunt ardeiul iute și, împreună cu pasta de usturoi, adăugăm peste creveți, amestecând continuu pentru 3 minute. După gust, adăugăm sare, piper, zeamă de lămâie și amestecăm, apoi turnăm vinul alb și gătim totul până când alcoolul s-a evaporat iar vinul s-a redus. Tocăm mărunt pătrunjelul verde, adăugăm peste creveți și servim.

Recomandare:

Dacă gătiți crevetii pe foc într-un disc de fontă, așa cum am gătit eu, atunci totul merge mai repede, deci, trebuie să fiți atenți și să vă miscați rapid, altfel, creveții se ard și nu ne dorim asta.

Spor la gătit!

