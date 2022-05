VIDEO: Grindină la Turcinești! Prăpăd în grădini!

Ploaia care s-a abătut asupra zonei montane a județului s-a transformat ieri după-amiază în grindină la Turcinești. Chiar în zona primăriei din localitate au căzut cele mai mari cantități de gheață.

Prin grădinile oamenilor, dar și pe asfaltul încins puțin mai devreme de temperaturile ridicate de peste zi, stratul de gheață de câțiva centimetri a persistat zeci de minute.

La doi pași de primărie o curte s-a umplut dintr-o dată de apă cu gheață, de haz de necaz proprietarul spunând că acolo ar fi putut să răcească cel mai repede o bere.

„Am venit de la muncă, din oraș, și am văzut că înspre noi s-a întunecat, dar nu am crezut că va fi atât de rău. Când am venit aici apa amestecată cu grindină era până la gleznă, iar prin grădină totul e alb. Nu a mai rămas nimic. Eu am încercat să dau apa la o parte din curte, dar dacă nu avem șanț nu am cum să scap de ea. Șanțul este doar pe partea cealaltă a străzii, acolo unde e cimitirul. Morții nu trebuie să stea în apă, noi, vii, da, avem apă în curte pentru că la noi nu e șanț”, a spus un localnic revoltat de situația creată. Oamenii au rămas fără munca din această primăvară și se gândesc la banii pe care îi vor da din nou pe răsaduri pentru a-și reface grădinile. „Răsadul nu a fost deloc ieftin primăvara asta și să îl vezi acum distrus de grindină…este, cum să vă spun, fără cuvinte. Am muncit ca să punem la punct grădina și acum va trebui să o reluăm de la capăt. Vedem mâine ce mai rămâne în picioare și cum se prezintă, dar bine nu e. Pomii și via sunt și ei compromiși. A fost ceva de nedescris, ce nu am mai trăit vreodată aici. A început o ploaie ca de vară și imediat s-a întunecat cerul și a început să dea cu grindină. Au fost bucăți destul de mari și faptul că e alb totul prin curte asta cred că spune mai mult decât aș putea eu”, a precizat un localnic. Autoritățile din cadrul ISU Gorj nu au avut solicitări pentru situații deosebite, cel mai probabil oamenii rezolvându-și problemele pe cont propriu. Județul s-a aflat alături de jumătate din țară sub avertizare de cod galben de precipitații abundente, avertizarea intrând în vigoare ieri la ora 14.00, cu valabilitate până azi la ora 06.00

Gelu Ionescu