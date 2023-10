Victorie pentru CSM Târgu Jiu 2

Adrian Roșu a debutat cu un succes pe banca formației CSM Târgu Jiu 2, echipă care a fost înscrisă în Liga 1 la baschet, al doilea eșalon autohton. După un meci cu multe răsturnări de situație, gazdele au trecut de CS Universitar Ploiești, 64-63. Partida și-a desemnat câștigătoarea chiar la ultima fază. Rareș Ungureanu, cel mai bun marcator al amfitrionilor, a transformat o aruncare liberă pentru a-și aduce echipa în avantaj, iar prahovenii au fost blocați să înscrie coșul izbăvitor. Pe sferturi, scorul a fost 17-17, 12-21, 23-16, 12-9. Adrian Roșu s-a bazat și pe jucători eligibili pentru echipa mare, dar și pe tineri care au evoluat la U 16. Antrenorul a declarat că sunt multe aspecte de pus la punct, dar a apreciat dăruirea băieților săi în confruntarea inaugurală.

,,Am început partida destul de concentrați, însă, pe parcurs, am început să ne pierdem. Sfertul 2 este un mare semn de întrebare pentru mine, în rest am jucat decent, toți cei care au venit de pe bancă au adus un impact pozitiv asupra echipei și pentru acest lucru mă simt fericit. Totuși avem multe de corectat, multe puncte în care ne pierdem concentrarea și la acest lucru trebuie să mai muncim. Per total, a fost o victorie muncită, am revenit de la -9 puncte la pauză și am reușit să obținem victoria. Sunt mândru că am început cu dreptul, sunt mândru că am luptat până la final și recunoscător că băieții au fost uniți și s-au sprijinit pentru a obține acest rezultat. Mulțumesc tuturor celor care au participat la meci și ne-au susținut!”, a declarat Roșu pentru csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu LIGA 1: Rareș Duca 3p, Luca Gheorghescu, Vlăduț Udroiu 6p, Flavius Vlădulescu, Vlad Văcaru, Albert Cadu 1p, Robert Paliciuc 3p, George Răzvan Pavel 11p, Rareș Ungureanu 17p, Mihai Filip, Flavius Toropu 9p, Alexandru Mitu 14p. Antrenor: Adrian Roșu.

Componența celor două grupe din Liga 1 de Baschet Masculin

Grupa A

CSM 2 Târgu Jiu

CSM CSU 2 Oradea

Agronomia București

CS Universitar Ploiești

CSA Steaua București

ACS Ralph Brașov

CS Universitatea Craiova

RBA Getica 95

SCM winsed.swiss UVT 2 Timișoara

CS Vâlcea 1924 2 Rm Vâlcea

Grupa B

Universitatea Cluj-Napoca

CSO 2 Voluntari

CSS VSK Gheorgheni

CS Politehnica Iași

CSU Știința București

ACS Total Sport București

CSM 2 Târgu Mureș

CSM Petrolul 2 Ploiești

CSU ASE București

CSM 2 Constanța

Cătălin Pasăre