Victorie categorică pentru baschetbaliștii Under 14

CSM Târgu Jiu Under 14 a încheiat cu un succes Turneul 2 din Grupa 11 din Campionatul Național, disputat pe teren propriu. Elevii lui Carlos Popescu au trecut peste eșecul înregistrat în prima zi a competiției, 55-94 cu FC Argeș Pitești, și au învins echipa CSM Focșani, scor 89-46. Victoria din Sala Sporturilor îi menține pe gorjeni în lupta pentru un loc în Grupa Valorică A. ,,A fost un turneu așteptat cu interes la Târgu Jiu de iubitorii baschetului și de susținătorii categoriilor juvenile ale acestui frumos sport: colegi de la toate grupele, prieteni, părinți și exponenți din cadrul clubului. A fost o atmosferă frumoasă în sală în prima zi a turneului însă, noi, în postura de gazdă, am dezamăgit în cea de-a doua parte a partidei împotriva piteștenilor de la FC Argeș. Dacă la pauză am intrat la cabine cu o diferență de 11 puncte pe tabelă, sfertul al treilea s-a demonstrat a fi unul total lipsit de inspirație, de coeziune, de curaj până la urmă, oarecum la discreția oaspeților. Finalul partidei a adus o diferență de 39 de puncte în favoarea piteștenilor. Suntem conștienți că această diferență nu este una reală, însă greșelile sunt doar constructive ca efect, câtă vreme încercăm să le remediem. Dezamăgirea a fost una generală și am fost nevoiți să recurgem imediat la o analiză a celor petrecute. A durat mult, aproape încă o oră după finalul partidei. Am tras câteva concluzii și apoi am trecut la recuperare, să ne refacem pentru meciul de duminică. Duminică am făcut un al doilea joc mult mai concret împotriva celor de la CSM Focșani 2007, în care dorința de reușită și setea de victorie și-au spus cuvântul. Am dominat încă de la început și la pauză am avut un avantaj confortabil de 18 puncte. Am câștigat cel de-al doilea joc al turneului cu o consistență de +46 puncte. De bun augur ziua de duminică pentru gruparea noastră. Mulțumim susținătorilor prezenți la sală”, a spus antrenorul Carlos Popescu, după competiție.

LOT CSM TÂRGU JIU: Matei Scornea, Sandu Dore, Vladimir Gugea, Rareș Gionea, Luca Pop-Manta, Rareș Staicu, Radu Puiu, Darius Savu, Tudor Crîngulescu, Rareș Ciobanu, Mario Vezure, Alex Aniniș, Mihai Șcheau, Radu Coconețu. Antrenor: Carlos Popescu.

Cătălin Pasăre