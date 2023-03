Verdict al judecătorilor în dosarul inspectorului Lupulescu care a ucis, băut fiind, o femeie pe trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj

Judecătoria Tg-Jiu a decis, miercuri, condamnarea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare a lui Iulius Cristinel Lupulescu , inspectorul DSVSA care a fost judecat, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce, în martie anul trecut, a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni din zona Prefecturii Gorj, iar pe soțul acesteia l-a rănit grav. La momentul producerii accidentului, Lupulescu avea o alcoolemie de 1,77 mg/l alcool pur în aerul expirat și circula cu autoturismul având starea tehnică expirată. Cu toate astea, magistrații Judecătoriei Tg-Jiu se căznesc, din 20 decembrie anul trecut, să dea o sentință în acest dosar și au amânat de cinci ori pronunțarea.

În urmă cu un an, pe 20 martie 2022, Iulius Cristinel Lupulescu, inspector în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a accidentat-o, mortal, pe Mariana Bocea, în vârstă de 57 de ani, și l-a rănit grav pe soțul acesteia, Alexandru Bocea, chiar pe trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj.

Lupulescu a fost arestat preventiv doar 50 de zile, ulterior judecătorii au decis înlocuirea acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu, și i-au dat posibilitatea acestuia de a merge la serviciu, adică, cinci zile pe săptămână arestul la domiciliu a fost fracționat pe intervale orare.

La jumătatea lunii aprilie a anului trecut, Lupulescu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpa, vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acesta a recunoscut faptele și și-a exprimat dorința de a fi judecat pe așa numita procedură simplificată.

Judecătoria Tg-Jiu a stabilit, miercuri, trei pedepse pentru inspectorul DSVSA: 2 ani și 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpa, un an şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpa, un an pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar pedeapsa rezultantă a fost de 3 ani și 6 luni închisoare, în regim de detenţie.

Lupulescu a fost obligat să plătească familiei femeii decedate 60.000 lei reprezentând daune morale şi, cumulat, în jur de 15.000 de lei daune materiale.

Claudiu Matei