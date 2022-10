Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, ,,îngropată” în declarații politicianiste și minciuni. Toți miniștrii Transporturilor au promis, în ultimii opt ani, că centura va fi gata ,,la anul”!

Începută în 2014, în timpul guvernării Ponta, centura municipiului Târgu-Jiu este departe de a se finaliza. Aproape toți miniștrii ai Transporturilor s-au plimbat, în ultimii opt ani, pe drumul de tarla ce înconjoară orașul, cu prilejul vizitelor pe care le-au făcut în Gorj în campaniile electorale, cu ocazia unor sindrofii, inaugurări sau alegeri de partid. De fiecare dată au promis, ba că vor fi reluate lucrările atunci când acestea erau abandonate, fără să se respecte termenele, ba că ,,în câteva zile” documentele pentru reluarea licitației vor fi urcate pe portalul de achiziții publice, ba că tot ,,în câteva zile” se va semna contractul și, cel mai des, că lucrările se vor finaliza ,anul viitor”. Au trecut șase ani de când trebuia să se circule pe așa zisa variantă de ocolire, iar ultimul ministru care a vizitat ”șantierul”, Sorin Grindeanu, a spus că procentul fizic de realizare a lucrărilor e de 60%. Cu toate astea, ministrul Transporturilor s-a declarat încrezător că ” anul viitor se va circula pe această centură”. Numai că, între timp, contractul a expirat, din nou…

Victor Ponta, premierul României, a venit, în octombrie 2014, la Tg-Jiu, când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor la Varianta de ocolire a municipiului și era încrezător că lucrarea se va finaliza la termen. ,,Centura este cea mai importantă lucrare de infrastructură și îmi doresc ca Tg-Jiul și toată această zonă să se dezvolte, nu numai ca infrastructură, ci și economic”, afirma Ponta. 40 de milioane de euro era costul total al lucrărilor, 85% bani europeni și 15% contribuția Guvernului României. La acel moment, reprezentantul constructorului dădea asigurări că va termina lucrarea în maximum 24 de luni.

Nici n-au început bine, că lucrările s-au și blocat…

… dar au început scandalurile, contestații ale proprietarilor de case și terenuri, lipsa planurilor parcelare, așa că timp de doi ani, nu se făcuse mai nimic. Termenul de finalizare, octombrie 2016, fusese depășit, iar pe drumul de 20 de km nu s-a aflat niciun utilaj vreme de aproape un an. Totul era încremenit. În octombrie 2017, Bogdan Bratu, directorul de la acea vreme al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, spunea că Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, care câștigase alegerile cu doar trei luni în urmă, nu se implică în susţinerea proiectului şi ar exista întârziere la anumite servicii care trebuiau să fie executate de Primăria Târgu-Jiu. „Nu am avut nici un sprijin din partea primăriei. Nici măcar nu îl cunosc pe primar. Dacă ar fi dorit să mă contacteze să avem o discuție în teren, cei din Gorj știu că am venit de fiecare dată când am fost solicitat. Eu vin săptămânal pe șantierele din Gorj. Autoritățile locale nu își doresc centura. Dacă aveam sprijinul lor deblocam lucrurile mult mai bine la Târgu-Jiu”, spunea Bratu.

Primarul Marcel Romanescu a reacționat și a explicat că de vină e o firmă care trebuia să realizeze planurile parcelare. „Am avut mai multe discuții la nivelul Instituției Prefectului. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Eu știu că cei care se ocupă de planurile parcelare, lucrează și vor lucra pe toată perioada acestui an. Am avut mai multe licitații cu mai multe firme care trebuiau să realizeze aceste lucrări. Din păcate acele firme nu s-au ținut de treabă și acum lucrăm cu angajații primăriei pentru realizarea acestor planuri parcelare”, a spus Romanescu.

Contract reziliat

În luna mai 2018, antreprenorul (Compania de Drumuri) a decis să rezilieze contractul, pentru că se constatase ,,o mobilizare slabă a constructorului”. Compania de drumuri anunța că, Collini Lavori nu a reușit să finalizeze decât 40% din lucrare și se făcuseră plăți pentru 37%.

La putere era tot PSD, prin premierul Viorica Dăncilă, și au mai trecut doi ani (2018 – 2020) în care nu s-a mai întâmplat absolut nimic pe șoseaua de centură a municipiului Târgu-Jiu.

Ministrul Cuc, de două ori pe centură

Pe 31 martie 2019, pe drumul de centură a venit ministrul PSD al Transporturilor Răzvan Cuc, care a oferit o explicație pentru rezilierea contractului, pentru că, după aproape un an, statul se împotmolise în proceduri și hârțogării. „A fost contestată Hotărârea de Guvern privind exproprierile, a fost emisă ordonanță președințială și astfel a trebuit să sistăm lucrările la acest obiectiv. Domnul Neaga (directorul CNADNR, la acea vreme – n.r.) m-a asigurat că nu vor mai fi probleme în perioada următoare din punct de vedere administrativ. Săptămâna trecută, a trimis către SEAP restul de lucrări pentru acest obiectiv. Avem un stadiu fizic de 40%. Structurile sunt făcute în mare parte și lucrările vor merge mult mai ușor”, declara Cuc.

Peste numai trei săptămâni de la acel moment, pe 21 aprilie, ministrul Transporturilor a fost prezent, din nou, la Târgu-Jiu, la inaugurarea, cu mare fast, a noului sediu al RAR, fiind întâmpinat cu lăutari şi pălincă.

Despre Varianta de ocolire, o nouă minciună: ,,Este în perioada de încărcare. Săptămâna viitoare, o vom vedea încărcată pe Sicap. Podul de la Lainici și parcările deja sunt pe Sicap. Am toate documentele pe telefon. Termenul de execuție este undeva la 14 luni, restul de executat. Dacă avem un constructor bun, acest termen poate fi redus considerabil. Perioada de depunere a ofertelor va fi undeva la 45 de zile, analizarea se va face în regim de urgență, așa cum am promis, la toate obiectivele. Nu mai stăm să așteptăm luni de zile”, promitea ministrul Cuc.

Dăncilă, despre minciunile lui Cuc

O lună mai târziu, în mai 2019, premierul României, Viorica Dăncilă, a venit la Rovinari și, inevitabil a primit întrebări din partea jurnaliștilor în legătură cu centura ocolitoare a Târgu-Jiului în contextul în care ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, dăduse, în cele două vizite în județ, din martie și aprilie, termene pentru scoaterea la licitație a lucrărilor, care n-au fost respectate.

Viorica Dăncilă a declarat că le-a transmis miniștrilor trimiși în teritoriu, să nu lanseze promisiuni, dacă nu au convingerea că le pot îndeplini și a exclus posibilitatea ca ministrul Cuc să fi mințit cu privire la varianta de ocolire a Târgu-Jiului, investiție realizată în proporție de 40%, dar la care nu se lucra de doi ani.

Promisiunile liberalilor…

23 august 2020. Campanie electorală. Sediul Instituției Prefectului – Județul Gorj. Premierul Ludovic Orban, anunța că în maximum zece zile se va semna contractual pentru reluarea lucrărilor. Erau prezenți ministrul Economiei, Virgil Popescu, deputatul Dan Vîlceanu și cei doi candidați liberali, Iulian Popescu, la șefia Consiliului Județean și Marcel Romanescu la Primăria Târgu-Jiu.

,,În ceea ce privește Centura Târgu Jiu, după cum bine ştiţi, proiectul a început demult, el trebuia finalizat, domnul primar, aproximativ 2016. A fost semnat contractul cu o firmă, până la urmă s-a ajuns la rezilierea contractului, când s-a reluat licitaţia firma care a participat la licitaţie, vechiul guvern a refuzat să semneze contractul – sunt în măsură să vă informez că: va fi semnat contractul de construcție pentru restul lucrărilor care au mai rămas de executat din Centura Târgu Jiu, în termen de maxim zece zile. Instanţa de fond s-a pronunțat pe litigiul dintre firma care a fost câștigătoare şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, s-a luat decizia să nu se mai facă apel şi, în baza deciziei instanţei de fond, urmează ca în termen de maxim zece zile, în baza informațiilor puse la dispoziţie direct de managementul CNAIR să se semneze contractul, astfel încât să se reia lucrările”, spunea Orban.

…și foloasele electorale

Câteva zile mai târziu, a ieșit la rampă și primarul municipiului Târgu-Jiu, aflat în campanie electorală pentru un nou mandat și a dat vina pe guvernanți, pentru oprirea lucrărilor atâta vreme și susținea că motivația uzitată pentru a explica blocajul, și anume că Primăria Târgu-Jiu nu a făcut planurile parcelare la timp, era doar un fals pretext. Un decret de expropriere, dat deja de Guvern, dă posibilitatea continuării lucrărilor, deoarece titular al terenului pe care se construiește varianta ocolitoare este Ministerul Transporturilor, prin CNAIR.

Pe 22 septembrie, primarul Romanescu s-a folosit electoral de centura orașului. În prezența vicepremierului Raluca Turcan, la sediul Primăriei Târgu-Jiu, deși municipalitatea nu avea nicio calitate, ci doar pentru poza electorală a liberalilor și a primarului, CNAIR a semnat contractul având ca obiect ,,Construcţia Variantei de Ocolire Târgu-Jiu – Finalizare lucrări, cu ofertantul declarat câştigător Asocierea Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori SA – Secol România SRL. Valoarea contractului – 207 milioane de lei fără TVA”, adică aproximativ 42,2 milioane de euro, se arată într-un comunicat al CNAIR.

După cum se poate observa, la acel moment, valoarea lucrărilor crescuse cu mai mult de 2 milioane de euro, față de prețul initial al acestora. Tot atunci, potrivit datelor de la CNAIR, noul constructor a mai finalizat 18% din proiect (?!), pe șoseaua de 19 km, însă drumul era la stadiul de șantier, iar pe porțiunea dintre Bârsești și Bălești, pe care se turnase un strat de bitum, răsăriseră buruienile.

Ministrul USR și ,,Pachetul Oltenia”

Dar a venit iarna și, după alegeri, s-a reconfigurat structura puterii în România. Abia în luna martie a anului viitor s-a mai vorbit la Guvern despre centura municipiului Târgu-Jiu, că de făcut…

17 Martie 2021. Briefing de presă susținut de premierul Florin Cîțu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, la finalul şedinţei de guvern. Era anunțat ,,Pachetul Oltenia”, unul din proiectele cu nume pompos, marca USR!

,,Pe acest sector s-a dat startul lucrărilor la începutul lui martie. Proiectul este mult întârziat, după ce lucrările au fost abandonate la 40% stadiu fizic în urma rezilierii din 2018 a contractului anterior. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în februarie. Anul viitor, conform contractului, cei 20 de km ai centurii vor fi gata”, anunța ministrul USR al Transporturilor de la acea dată.

Termenul lui Vîlceanu – finele anului 2022

Alianța PNL-USR s-a rupt, câteva luni mai târziu, iar după ieșirea de la guvernare a celor de la USR, portofoliul la Transporturi a fost preluat, interimar, de ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, deputat de Gorj. Pe 7 noiembrie, anul trecut, ministrul Vîlceanu a mers în șantierul de pe centura de ocolire a municipiului Târgu-Jiu pentru a verifica stadiul lucrărilor, fiind însoțit de un secretar de stat din Ministerul Transporturilor, directorul general al CNAIR și prefectul județului Gorj. Vîlceanu a arătat, într-o postare pe Facebook, că lucrările de stabilizare, pe toată lungimea de aproape 20 de km a variantei de ocolire, se vor finaliza până la sfârșitul anului, iar drumul de centură va fi gata înainte de finele anului viitor.

,,… am efectuat o vizită în teren pentru a mă asigura că ne încadrăm în termen. Au fost recuperate o parte din lucrările întârziate și cred că investiția poate fi realizată înainte de finalul anului viitor. Până la finalul acestui an vor fi gata lucrările de stabilizare pe toată lungimea. I-am dat numărul meu de telefon șefului de proiect și l-am rugat să mă anunțe de fiecare dată când sunt blocaje”, afirma Vîlceanu.

Deci, ambii miniștri promiteau finalizarea lucrărilor în acest an, numai că, între timp, orânduirea politică s-a schimbat din nou și la putere a revenit PSD, în alianță cu PNL.

Ministrul Grindeanu: Mă aștept ca anul viitor…

Săptămâna trecută, Sorin Grindeanu, a venit la Târgu Jiu, la alegerile organizației județene a PSD și a mers și pe centura orașului. ,,Progresul fizic a depășit 60% și mă aștept ca anul viitor să se circule pe acest drum”, a declarat Grindeanu.

Ce nu a știut ministrul e tocmai faptul că, contractul cu constructorul a expirat, din nou, pe 15 octombrie, cu doar cinci zile înainte de vizita sa, dar… ,,Suntem, în acest moment, în măsură să vă spunem, am avut o ședință chiar ieri, la Compania Națională de Drumuri și vom prelungi până la sfârșitul anului viitor, în jur de 28 noiembrie”, a spus Grindeanu.

A doua zi, după vizita ministrului, de pe centura ocolitoare dispăruseră toate utilajele…

Claudiu Matei