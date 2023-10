Uniunea Salvați România are un nou consilier local la Padeș. Mandatul acestuia a fost validat săptămâna trecută de către Judecătoria Motru. Luca Cosmin Victoraș are 33 de ani, fiind al patrulea pe lista de consilieri locali la alegerile din 2020.

„Admite cererea formulată de UAT- Comuna Padeș, jud. Gorj. Dispune validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al com. Padeș, judeţul Gorj, pentru domnul Luca Cosmin Victoraș, propus de Partidul Uniunea Salvați România. Prezenta încheiere se comunică Prefectului Judeţului Gorj și secretarului UAT – Comuna Padeș. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare”, a decis, pe 6 octombrie, Judecătoria Motru.

Consiliul Local Padeș este format din 13 consilieri locali, dintre care șapte sunt de la PSD, trei de la PNL, doi de la USR și unul de la ALDE.

I.I.