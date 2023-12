Un internațional finlandez ajunge în Bănie

Universitatea Craiova a ajuns la o înțelegere cu un internațional. Este vorba despre fundașul finlandez Pyry Sori, în vârstă de 29 de ani. Apărătorul dreapta vine liber de contract de la HJK Helkinki, echipa care a eliminat-o pe Farul, campioana României, din play-off-ul Conference League. Mutarea a fost anunțată deja de presa din Finlanda. Potrivit MTV Urheilu „Soiri a ajuns în România pentru un control medical și va semna un contract cu Universitatea Craiova. Transferul are loc fără o sumă de bani, deoarece contractul său cu HJK expiră la sfârșitul anului”. Sursa amintită notează că HJK Helsinki i-a făcut lui Soiri mai multe oferte de prelungire a contractului pentru a-l menține în lot, dar, cu toate acestea, jucătorul de 29 de ani a ales să plece din nou ,,afară” după două sezoane de succes. Anterior, Soiri a jucat în Belarus, la Şahtior Soligorsk, în Austria, la Admira Wacker, și în Danemarca, la Esbjerg. Cotat la 400.000 de euro pe transfermarkt, Soiri a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai HJK sezonul trecut, când echipa a câștigat al patrulea campionat consecutiv. Internaționalul findandez a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive într-un total de 40 de meciuri, în toate competițiile. La prima reprezentativă a bifat cinci meciuri de calificare în preliminariile Euro 2024, înscriind de două ori cu San Marino în ultimul meci din grupă. Soiri are la activ 43 de meciuri în naţională, pentru care a marcat de șapte ori. Pe postul de fundaş dreapta la Universitatea Craiova au jucat în acest sezon Ştefan Vlădoiu şi Mihai Căpăţână. Cel mai probabil, la Universitatea va mai ajunge cel puțin un apărător. Axul central pare punctul nevralgic al defensivei oltene. Doi fundași ai ,,juveților”, Gjoko Zajkov și Juraj Badelj, s-au accidentat în 2023, iar antrenorul Ivailo Petev caută întăriri.

,,Trebuie să schimb ceva! Avem probleme în defensivă, dar echipa nu a reacționat bine când am pierdut posesia. Subestimăm anumite situații, de aceea primim goluri. Trebuie să schimbăm ceva! Putem încerca să aducem anumiți jucători, dar vom vedea. Dacă ne dorim să obținem ceva, trebuie să fim 100% concentrați în defensivă”, declara bulgarul, după ultimul joc oficial. Doljenii se vor reuni pe 4 ianuarie și vor pleca într-un stagiu de pregătire în Turcia (Antalya).

Cătălin Pasăre