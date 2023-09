Un gorjean a impresionat Brazilia. Luptătorul Bogdan Ungureanu, locul 2 la campionatul Pan American

Luptătorul gorjean Bogdan Ungureanu (28 de ani) se află în Brazilia, acolo unde a participat la o super-competiție, campionatul Pan American. El a terminat întrecerea pe locul doi, după ce a pierdut finala pe o decizie de arbitru. Interesant este că Ungureanu a ajuns în America de Sud pentru un cantonament, dar calitățile sale i-au convins pe membrii echipei Lotus Team să-l înscrie la concurs.

,,Am plecat, inițial, să fac un cantonament pentru campionatul profesionist de jiu-jitsu din Abu Dhabi, ce va fi în perioada 6-10 noiembrie. Am ajuns aici la o echipă care mă apreciază foarte mult, m-au primit foarte bine, chiar managerul echipei m-a înscris la acest campionat și mi-a dat oportunitatea să fac parte din staff-ul oficial în celelalte zile, în care nu am luptat. Am învățat foarte multe din această experiență ca sportiv, dar și pe partea de organizare! Am avut trei lupte, finala am pierdut-o la decizie de arbitru, la sfârșitul luptei fiind egalitate la puncte”, a declarat sportivul gorjean. Bogdan este dornic să ,,absoarbă” cât mai multe de la noii săi colegi, pe care îi consideră ,,cei mai buni din lume”. Se pregătește inclusiv cu un luptător care a semnat cu UFC, César Almeida de Oliveira.

,,Vreau să mai lupt aici de câte ori o să am ocazia, până o să plec, pentru că mă ajută foarte mult să evoluez, și pe partea tehnică, și pe partea competițională, Brazilia fiind recunoscută drept cea mai puternică țară în acest sport, de la ei plecând brazilian jiu-jitsu, sport de grapling. Mă antrenez cu echipa profesionistă de aici, am și un coleg care a semnat cu UFC. Îmi doresc foarte mult să mă pot întoarce în viitor.

Competiția este una dintre cele mai puternice din America de Sud, poate a treia după campionatul național, despre care se spune că e mai puternic decât campionatul mondial. Cel din urmă este câștigat cam în procent de 90% de brazilieni. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung aici și îmi sunt alături”, a precizat luptătorul.

Bogdan Ungureanu este multiplu campion național la jiu-jitsu brazilian. A luat de tânăr drumul capitalei României, fiind poreclit de colegii săi ,,Licuriciul”, tocmai pentru că este originar din comuna Licurici a județului Gorj. Sportul de contact l-a început cu Nelu Popescu și Gheorghe Pecingină, îndrumat de Gigi Bivolaru.

Cătălin Pasăre