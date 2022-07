Un fost pandur a ajuns în Irak

Destinaţie exotică pentru un fotbalist trecut şi pe la Pandurii. Nicolae Cătălin Cotolan (23 de ani) va evolua în Asia, în Irak. Fostul fundaş central care a jucat la Târgu-Jiu în perioada 2018-2021 a ales să meargă la FC Zakho. Transferul a fost intermediat de fostul vârf al Universităţii Craiova, Salih Jaber (36 de ani). Cotolan dă un tun din punct de vedere financiar, pentru că va încasa 7.500 de euro pe lună. În afară de Pandurii, acesta a mai evoluat la Sportul Snagov, CS Blejoi Vispeşti şi Astra Giurgiu. ,,Mă bucur pentru că am ajuns la această echipă. FC Zakho este o echipă cu suporteri fanatici, din ce am înțeles, iar lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Pentru că, într-adevăr, te simți fotbalist când știi ca joci cu zeci de mii de oameni in tribune care te încurajează. Este un drum nou pentru mine. Voi ajuta această echipă ca să își îndeplinească obiectivele pe care și le-a propus pentru viitorul sezon. Voi munci din greu și mă voi impune. Vă asigur! Am încredere ca aceasta este doar începutul”, a spus, încrezător, Cotolan.

Nu e primul român pe care Salih Jaber îl duce în Irak. La aceeaşi echipă a activat şi Florin Costea. Vârful, care joacă acum la Dăeşti, a câştigat foarte mulţi bani în Asia, chair dacă a fost chinuit de o accidentare la la Zakho FC. ,,Florin Costea a jucat un minut. A venit, a luat banii şi a plecat, pentru că era accidentat. Nu i s-au cerut banii înapoi. A jucat un singur minut şi a primit 90.000 de dolari”, a povestit Jaber. Cota lui Nicolae Cotolan pe transfermarkt este doar 50.000 de euro. Fratele său geamăn, Mihai, a urmat, până acum, un traseu similar. A jucat pentru Pandurii, Snagov şi Astra, dar a fost legitimat şi la FC Voluntari, în prima ligă.

Cătălin Pasăre