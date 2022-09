Un angajat al CE Oltenia se zbate între viață și moarte, la un spital din București

– Gheorghe Popescu, în vârstă de 50 de ani a fost găsit inconștient în cabina de supraveghere

– A fost operat sâmbătă

Gheorghe Popescu, mașinist la cariera Tismana, a fost operat sâmbătă, la un spital din Capitală, după ce a suferit un AVC, fiind la serviciu. Presa locală a anunțat, joi, că angajatul CE Oltenia a fost găsit inconștient în cabina de supraveghere, joi, la câteva ore după ce terminase programul de lucru, din schimbul 1.

”Depinde de evoluția de 72 de ore de la intervenția chirurgicală”

Președintele SMEO, Gabriel Căldărușe a declarat: ”A făcut accident cerebral, nu stiu verdictul medicilor.,. Dar, a fost operat de către medicii neurochirurgi, la București, iar sâmbătă seara ni s-a transmis că ar fi semnale bune. Totul depinde de evoluția de 72 de ore după intervenția chirurgicală. Din câte știu, are un băiat și o fată. Îi dorim multă sănătate și să dea Dumnezeu să treacă cu bine peste această mare încercare”, a mai spus acesta.

Emil Bîrsanu, șef departament în cadrul Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO) a spus că operația la care a fost supus Gheorghe Popescu, colegul său, a decurs bine: ”Pe această cale țin să le mulțumesc tuturor colegilor implicați în aducerea colegului nostru la București. Și eu și familia colegului meu îi mulțumim din suflet și domnului secretar de stat Constantin Ștefan care a ajutat mult pentru ca colegul Popescu să ajungă pe mâini bune la București. Operația a reușit, am ținut legătura cu domnul doctor Soare, neurochirurg. Sunt semne bune, dar totul se poate schimba în cele 72 de ore de la intervenție. Domnul doctor ne-a spus că atât chirurgical cât și pe partea de neuro, operația a decurs bine. Nu ne rămâne decât să așteptăm și să ne rugăm să se întoarcă acasă pe picioarele lui. Soția și fiica colegului meu sunt acolo, la spital”, a spus Emil Bîrsanu șef departament sindical, care reprezintă 1.500 de salariați în cadrul SMEO. Acesta a mai precizat: ”Gheorghe Popescu avea probleme caridologice, chiar în februarie a ajuns la Urgențe. Lua tratament. Dar, joi, a fost căutat de colegul Modrea, cel care fusese sunat de soția colegului nostru, spunându-i că Gheorghe nu a mai ajuns acasă. Apoi, l-a găsit în cabina de supraveghere, în baracă, așa cum îi spunem noi. Nu făcea nicio mișcare, era într-o stare aproape de inconștiență, doar ochii parcă vorbeau…. Apoi s-a sunat la ambulanță și a fost dus la spital, la Rovinari. De acolo, a fost transferat la Târgu Jiu, am mers și eu. La Târgu Jiu, medicul de gardă i-a făcut un CT, constatând că are un AVC grav. Și așa s-a luat hotărârea să fie dus la Craiova iar apoi, cu elicopterul, la București, cu sprijinul domnului Ștefan. Eu țin legătura permanent cu medicul care l-a operat și-i mulțumesc că ne înțelege și ne explică de fiecare dată care este starea colegului nostru. Acum, nu ne rămâne decât să așteptăm și să ne rugom la Dumnezeu să se întoarcă acasă bine…”, a mai spus reprezentantul salariaților.