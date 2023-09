UCB – Craiova, sâmbătă la Târgu-Jiu

Handbalul masculin se întoarce în Sala Sporturilor cu partida dintre CS UCB Târgu Jiu și CS Universitatea Craiova. Meciul din liga secundă contează pentru etapa a treia a campionatului. Confruntarea din Divizia A se dispută sâmbătă, de la ora 17.00. Directorul clubului gorjean, Virgil Popovici, a declarat că jocurile cu echipa din județul vecin sunt speciale. ,,Pentru noi, este una dintre cele două finale ale campionatului. Îmi place să cred că între cluburile noastre există o rivalitate pe care întotdeauna am tranșat-o în teren, prin sportivii noștri. Anul trecut am reușit să-i învingem de două ori, dar apoi ne-au eliminat din Cupa României. Am pornit la drum cu un lot remaniat, am continuat să investim în tineri și sperăm ca, în doi-trei ani de zile, să avem o echipă cu care să facem o figură frumoasă în play-off-ul de promovare. Începem un ciclu, iar această echipă are nevoie de timp pentru a culege rezultate”, a declarat Popovici. UCB Târgu Jiu a pierdut primele două confruntări ale sezonului, cu CSM Reșița și CSM Odorheiul Secuiesc, ambele disputate în deplasare. ,,Universitarii” au ca obiectiv clasarea în primele șase echipe ale seriei.

Cătălin Pasăre