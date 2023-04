Trofeul concursului,,Cooking Adventures In The Nature” ajunge la Craiova! Laura Uță, cu spor la desert

O doljeancă pasionată de deserturi a obținut trofeul concursului ,,Cooking Adventures In The Nature”, la concursul recent încheiat, desfășurat în paginile publicației Gorjeanul.

Preparatele sale l-au impresionat pe Seifried Alin Fabian, gorjeanul stabilit în Austria, care prezintă și dezvoltă gătitul în natură la foc, tradițional, cu produse românești, adevăratul chef al celei mai vechi publicații din Gorj.

Cadourile puse la bătaie în concurs sunt pe drum spre câștigătoarea Laura Uță care merită primul loc pe podium și trofeul acestui concurs.

Felicitări Laura și la mai mare!

A.S.