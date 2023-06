Trei tineri luptători de la CSM, la Costinești

Trei sportivi de la CSM Târgu Jiu sunt prezenți în această perioadă, alături de antrenorul Mădălin Gorjanu, la Campionatul Național Individual de Lupte pe Plajă Juniori 4 și U15. Competiția are loc pe plaja de la Obelisc până pe 25 iunie. Yanis Peciuc (44 de kg), Nicolae Curcă (60 de kg) și Amelian Istrătescu (75 de kg) sunt luptătorii care vor reprezenta clubul și județul. Cei trei vor participa la categoriile de vârstă U13 și U15. ,,A devenit deja tradiție acest eveniment sportiv și sunt sigur că și la ediția din acest an a Campionatului Național de Lupte pe Plajă, la fel ca și în anii trecuți, va fi o participare foarte numeroasă. Luptele pe plajă vor deveni, cât de curând, sport olimpic și deja trebuie să luăm foarte în serios această disciplină, și cum este și normal, trebuie să începem de la acest nivel, cu copii de 10-13 ani. Anul acesta, CSM Târgu Jiu va fi reprezentat de 3 sportivi, iar eu sper să ne descurcăm bine, spre foarte bine, și să venim acasă cu rezultate notabile. Am încredere în acești copii și prin prisma rezultatelor din ultimul timp. Florin Curcă are deja medalie de la această competiție, cucerită acum doi ani, în timp ce Yanis Peciuc a fost extrem de aproape anul trecut. Amelian Istrătescu este medaliat pe saltea anul asta și, chiar dacă vine după o accidentare, sunt sigur că își dorește să debuteze cu un rezultat bun în luptele pe plajă”, a declarat antrenorul Gorjanu pentru site-ul oficial al clubului.

Cătălin Pasăre