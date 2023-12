Transhumanța în Munții Parâng, aprobată de Ministerul Turismului

Ruta Cultural Turistică ,,Transhumanța în Munții Parâng” a fost aprobată de Ministerul Turismului. Solicitarea a fost făcută de primăria Baia de Fier pentru a crește astfel vizibilitatea obiectivelor turistice din stațiunea de interes local.

Astfel, turiștii care tranzitează zona Rânca – Baia de Fier sunt mai bine informați acum despre ce puncte de interes turistic pot vizita.

,,Am solicitat acest lucru tocmai pentru a promova mai bine obiectivele turistice ce țin de Baia de Fier, și nu numai, în cadrul unei rute cultural-turistice recunoscută oficial și promovată de ministerul de resort. Este un nou pas spre creșterea vizibilității stațiunii turistice de interes local Baia de Fier.

Am propus în cadrul rutei ”Transhumanța în Munții Parâng” parcurgerea traseului Rânca-Baia de Fier cu vizitarea următoarelor obiective turistice situate în regiunea Oltenia de Sub Munte-Peștera Muierilor, Traseele de Via Ferrata, Cheile Galbenului, Cheile Oltețului, Șura Haiducilor, Crucea lui Ursache, Biserica Toți Sfinții, Biserica de Lemn Sf. Apostoli Petru și Pavel, zona Rânca cu Muzeul Civilizației Montane Rânca, Transalpina în sezon cu Vf. Păpușa, mănăstirile din zona Horezu-Polovragi-Crasna.

De asemenea, în cadrul rutei aprobate de dl ministru Ștefan Radu Oprea au fost incluse toate structurile de cazare care aparțin de Baia de Fier, atât cele din Rânca cât și cele din satele Cernădia sau Baia de Fier.

Vârful Păpușa (2.136 m), Vârful Dengheru (2.084 m), Lacul Petrimanu, Vârful Urda (2.228 m), Vârful Micaia (2.170 m), Vârful Muntinu (2.062 m)”, transmite primarul comunei, Dumitru Turbăceanu.

M.C.H.