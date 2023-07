Transfer sub panou pentru CSM Târgu Jiu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a ajuns la un acord cu pivotul bosniac Arsenije Vuckovik. Baschetbalistul de 25 de ani vine din Macedonia de Nord, de la KK Gostivar. În sezonul 2022-2023, a avut medii de 12.4 puncte, 6,1 recuperări și o pasă decisivă pe meci. Arsenije Vuckovik măsoară 206 cm și poate evolua pe pozițiile 4 și 5. El a semnat un angajament pentru viitorul an competițional, acesta fiind primul lui sezon în Liga Națională de Baschet Masculin. A mai jucat pentru echipe din țara natală, dar are experiențe și în Cehia și Muntenegru. Are în C.V. formațiile Mladost Mrkonjic Grad, Student Mostar, KK Gostivar, KK Teodo Tivat, Olomoucko Prostejov și BK JIP Pardubice.

Cătălin Pasăre