Tismana și Turburea – zero promovare la Bac!

Liceeni din Turburea au fost ani de zile „lanterna roșie” a județului în materie de nepromovare a examenelor de bacalaureat și nu s-au dezmințit nici anul acesta, dar, acum, îi au aproape și chiar au fost depășiți numeric de colegii de la Tismana.

La Turburea doar doi foști absolvenți de liceu s-au înscris la bacalaureat, iar dintre aceștia doar unul a fost în sala de examen. Iar probele pe care ar fi trebuit să le treacă au fost extrem de dificile, el picând și cu note de 1.00, ceea ce l-a enervat la culme pe primarul Ion Bârcă. Edilul face eforturi an de an să îi atragă pe elevi la școală, chiar să îi stimuleze să învețe, dar când vede astfel de note nu poate fi decât dezamăgit. „Cel care s-a dus la examen e un domn de vreo 50 de ani, care a făcut cursurile la seral și a și terminat acum vreo doi ani. A găsit el de cuviință să se înscrie și să ne facă iar de râs, că dacă lua nu se supăra nimeni. Dar vă spun că nu a fost pregătit. Păi la notele alea nici nu vreau să îmi imaginez ce a putut scrie prin lucrări pe acolo dacă o fi scris ceva că nota 1 se dă, de regulă, din oficiu. Dar, uite așa, să ne mai facem o dată de ocară”, a comentat edilul.

,,Sunt elevi care au luat și burse de merit”

În cealaltă parte a județului, supărarea e la fel de mare inclusiv în rândul cadrelor didactice. Directorul Valeria Neamțu nu se aștepta la un astfel de deznodământ în condițiile în care printre cei care au dat bacul acum s-au numărat și elevi care au avut bursă de merit, adică mediile lor la școală au fost apropiate de 10. Acum, la bac, realitatea s-a dovedit a fi alta. „Avem un elev care a obținut 5,91, deci avea nevoie de 9 sutimi pentru a promova. Sperăm ca la contestație să obțină nota de trecere. Are 7.15 la geografie și peste 5 la celelalte materii, iar el speră să mai primească 30 de sutimi la geografie pentru a fi la media generală de minim 6.00. Mai avem o fată care a picat cu 9.15 la geografie, dar la matematică a luat 3.85 și e foarte dezamăgită. I-am spus să conteste nota pentru a obține un eventual 5. Cu toți s-a făcut pregătire și cu profesorii de la clasă, dar și cu cei din alți ani. Ei au spus că au mai făcut și teste de pe internet, dar se pare că nu e suficient. Poate contează și ce am pățit în urma cutremurelor din iarnă, când am fost relocați la școala de la Pocruia. Zona e frumoasă, dar a fost greu să te muți aici, chiar și cu microbuzele școlare. I-a bulversat așa cum ne-a bulversat și pe noi pe adulți, dar apoi pe ei pe copii. Cred că în toamnă toți cei care au avut acum note apropiate de absolvire vor reuși. Colegii, cu toții, suntem supărați, dezamăgiți, mai ales că trei elevi îi știam buni și cu șanse de a lua din prima. Mai erau doi care aveau potențial pentru a promova bacul și au ales în ultimul moment să plece la muncă în străinătate. Situația familiară, financiară, i-a determinat să renunțe în ultimul moment. Au crezut că afară le e mai bine, asta e societatea. Ei sunt generația care au învățat în mare parte în timpul pandemiei, iar acum am avut cutremurele, când am avut mai mult „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” și au luat și vacanță mai repede. A fost și greva, dar în grevă doamnele au făcut pregătire cu ei, inclusiv domnul de la geografie și se vede că la geografie sunt cele mai mari note. Sunt extrem de tristă pentru că nu mă așteptam ca niciunul dintre ei să nu ia. Printre picați sunt și elevi care au fost cu burse de merit. Poate nu au luat în serios examenele acestea, nu știu ce să zic. Unii au crezut că se poate rezolva cu testele de pe internet, dar uite că noi am primit o palmă din care nu ne revenim. Nu credeam că voi trăi un asemenea moment în cariera mea de dascăl. Poate nu s-au pregătit îndeajuns, deși în anii trecuți am avut cel puțin 20% dintre absolvenți promovați la bac. Am avut și 40%, dar zero ca acum nu a fost niciodată”, a menționat directoarea liceului tehnologic din Tismana.

,,Mai puțin preocupați de carte”

Dezastrul de acum vine și în contextul în care autoritățile locale au reușit să facă rost de fonduri pentru a moderniza unitățile de învățământ și a le aduce la nivelul mileniului trei. Primarul Narcis Petre Remetea spune că patru mari unități de învățământ, în frunte cu sediul liceului tehnologic, sunt acum în plin proces de consolidare și modernizare, după ce au fost serios afectate de cutremurele din iarnă. Aproape 5 milioane de euro sunt investiți pentru ca școlile să ajungă la standarde moderne, ceea ce îl face pe primar să le ceară elevilor să pună mâna pe carte, nu doar pe telefon pentru a sta pe rețelele de socializare. „Tot sistemul de învățământ din orașul Tismana este în modernizare. Ni s-a aprobat proiectul pentru dotarea unităților de învățământ, la finalizarea lucrărilor, la sfârșitul acestui an, vom avea printre cele mai moderne unități din județul Gorj. Rezultatele elevilor lasă de dorit, prin prisma telefonului, a tik-tok-ului și a altor îndeletniciri, fiind mai puțin preocupați de învățat. Este nevoie să învețe, mai ales la ce condiții vom oferi din toamnă. Trebuie să muncească și suplimentar, pot să facă și pregătire, ține doar de ei. Eu am trei copii, două fete care au dat deja bacul și l-au luat cu note bune pentru că au învățat. Și eu am luat bacul, am învățat, am trecut, la fel trebuie să facă și ei”, afirmă edilul din Tismana.

Gelu Ionescu