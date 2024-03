Târgu Jiu: Iluminat modern în cartierul Lotrului

Iluminat modern, pe bază de led, în cartierul Lotrului din municipiul Târgu Jiu.

„Astăzi (nred. ieri) am pornit noul sistem de iluminat al cartierului, investiție prin care am înlocuit peste un kilometru de cablu și am instalat 30 de stâlpi cu înălțimea de 4 și 8 metri, dar și 39 de corpuri de iluminat.

Cartierul Lotrului intră într-un amplu proces de modernizare, societatea Edilitara urmând să se ocupe de lucrări.

Vom asfalta străzile, se refac trotuarele, spațiile verzi și marcăm din nou locurile de parcare.

La nivelul municipiului Târgu Jiu urmează să implementăm încă două proiecte mari, cu bani de la Fondul de Mediu, prin care vom schimba iluminatul public în toate cartierele. Este vorba de o investiție de 2 milioane de euro, bani pe care îi aducem la Târgu Jiu special pentru un iluminat modern”, a precizat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.