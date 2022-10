Târgu-Jiu: Blocuri noi, cu bani din PNRR

Autoritățile locale din Târgu-Jiu anunță că în municipiu se vor construi mai multe blocuri de locuințe, cu bani prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Treizeci de blocuri de locuințe urmează a fi construite în zona străzilor Marin Preda și Narciselor din Târgu Jiu. Este un prim proiect pentru construirea de locuințe prin PNRR, cu banii alocați pentru municipiu în prima tranșă.

Este vorba despre blocuri P+2, de tip nZEB plus – nearly Zero Energy Building (clădiri cu consum de energie aproape zero)”, spune primarul Marcel Romanescu.

Acestea sunt locuințe destinate tinerilor, iar valoarea proiectului depășește 11 milioane de euro. Fiecare clădire va avea câte 6 apartamente.

„Banii sunt deja alocați și așteptăm doar semnarea contractului de finanțare pentru a demara procedurile. De asemenea, am depus recent încă un proiect asemănător, ce vizează a doua tranșă PNRR, pentru încă 70 de clădiri”, a precizat Romanescu.

I.I.