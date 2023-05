Super show aviatic pe aerodromul de la Barza!

Visul pe care omul de afaceri Mihai Merlușcă l-a avut în urmă cu un deceniu de a crea la marginea municipiului un aerodrom de unde să zboare avioane de mici dimensiuni pentru cei care, în timp, își pot permite deplasări de agrement sau chiar în interes de afaceri, a devenit acum mai mult decât realitate. La sfârșitul săptămânii trecute aici a fost organizat un super show aviatic, urmărit de mii de gorjeni. Oamenii au venit cu mașini din toate colțurile județului, depășind așteptările organizatorilor. În lipsa unor curse speciale cu mijloace de transport în comun, drumurile din Dănești au devenit dintr-o dată superaglomerate, chiar dacă lângă aerodrom a fost amenajată în grabă o parcare pentru sute de autoturisme. Vremea bună și minivacanța de 1 Mai au făcut din acest spectacol o reușită, pe care au apreciat-o inclusiv cei care au venit aici să zboare, printre ei fiind și parapantistul Adrian Buzan, românul care deține mai multe recorduri mondiale și care a spus că la Barza a găsit cel mai bun aerodrom din țară. „Este lume multă și voie bună, de aceea mă bucur că am venit. Am o parapantă cu motor, iar eu sunt și fuselaj și tren de aterizare, computer de bord, tot ce se poate. Zbord in 1984 și 1994 zbor cu parapanta cu motor. Sar și cu parașuta, am 7 recorduri mondiale, din care 5 sunt ale mele și 2 în colaborare cu altcineva. Condițiile de aici sunt superbe. Nu e vânt și asta a contat cel mai mult. E foarte bine, iar aerodromul e super. Am fost pe multe aerodromuri, dar cel de aici e cel mai frumos”, a spus campionul mondial. Un al campion cu multe recorduri la activ prezent la Barza a fost și pilotul Laszlo Ferencz, din echipa „Șoimii României”. Acesta a făcut spectacol pe cer, a turat motorul avionului și a realizat salturi care păreau imposibile, mii de oameni rămânând cu gurile căscate la acrobațiile sale. Pilotul a explicat că numeroasele antrenamente pe care le face cu colegii săi, precum și avionul de producție germană de înaltă calitate îi permit să facă ceea ce toată lumea a văzut la Barza. „Suntem bucuroși de revenirea pe cerul Târgu-Jiului. Sperăm să devină o tradiție. Noi facem ceea ce știm să facem, mai ales că suntem toți în formația acrobatică Șoimii României și în echipa națională de acrobație cu avionul. Mereu ne pregătim pentru competiții și, cu brio, avem rezultate foarte bune”, a explicat pilotul. Gorjeanul Dan Gabriel Chiriac deține și el mai multe recorduri la activ, iar la showul de la Barza a fost unul dintre parașutiștii care au coborât drapelul național din cer până la sol. „Este extraordinar ceea ce se întâmplă aici. Publicul este frumos și numeros. De sus se vede o coadă infernală de mașini de la Târgu-Jiu și până aici. Sunt foarte mulți cei care doresc să vină să ne vadă. Este o zi superbă, nu e foarte cald și ne permite să ne miscăm în voie. Sunt foarte multe avioane, parașutiști și tot ce ține de activitatea aviatică, parapante, motodeltaplane, tot ce putem oferi aviatic pentru un public așa numeros și binevoitor cu noi”, a menționat Chiriac. Senatorul Ion Iordache a venit și el să asiste împreună cu fetița sa la showl aviatic, el declarând că e foarte bucuros când vede că o inițiativă privată are un astfel de succes. „Mă bucur foarte mult că e un eveniment privat și evenimentele private trebuie să se implice în astfel de acțiuni. Nu cred că trebuie folosiți bani publici pentru astfel de acțiuni. Aici avem o dovadă că se pot face lucruri bune de către oamenii cu inițiativă. Privatul reușește să facă lucrurile bune. Îi trebuie sprijin și comunicare pentru că astfel putem găsi și soluții”, a menționat senatorul. Cel care a organizat întregul show de la Barza este Mihai Merlușcă, cel care a ridicat de la zero aerodromul de la Barza. Cu investiții proprii uriașe, acesta a reușit să transforme aerodromul într-un reper pentru cei pasionați de zbor. „Principalul nostru scop este să promovăm acest aerodrom privat. Aici este apogeul, să reușești să faci așa ceva, pentru că investițiile într-un aerodrom sunt foarte mari. La fel și investițiile într-un astfel de miting aviatic sunt uriașe, sunt de sute de mii de euro. E o onoare pentru noi să putem primi aici oameni din toată țara. Au venit la Cluj, Timișoara, Constanța, București, Suceava, nu cred că e vreun județ care să nu aibă reprezentant aici. Avem parteneriat cu Primăria Târgu-Jiu, cu Prefectura și Consiliul Județean Gorj, care ne-au ajutat pentru că altfel era greu să punem la punct toată infrastructura și organizarea în privința numărului mare de spectatori. Marele sprijin este al celor care au venit aici – Aeroclubul României, Armata – ei își plătesc din fonduri proprii cheltuielile. Sunt la sol mașinile buggy și multe surprize pentru copii. Am încercat din prietenie să facem acest miting pentru că nu puteam să strângem toate fondurile pentru a realiza așa ceva cu bani. Aerodromul are o limită, iar maximul este acesta – un show de amploare. Suntem foarte aproape de Craiova, unde este un aeroport operațional și de aceea este greu să aduci un alt aeroport în apropiere. Cheltuielile sunt extraordinar de mari, iar dacă ar fi profit în această afacere probabil ar fi zece aeroporturi în Târgu-Jiu, nu unul, cât ne dorim cei mai mulți dintre noi”, a menționat organizatorul showului aviativ de la Barza.

Gelu Ionescu