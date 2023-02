Spectacol de Dragobete, la Târgu-Jiu

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” organizează vineri, 24 februarie, un spectacol cu ocazia sărbătorii de Dragobete, simbolul suprem al dragostei autohtone.

Gorjenii sunt invitați să vadă un obicei care încă se mai practică de Dragobete în zona Olteniei, obicei prezentat de către Ansamblul de Obiceiuri și Datini din Tismana „TISA”, condus de profesoara Maria Corlan Mischie.

Începând cu ora 16.00, chiar în fața Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, din centrul municipiului Târgu-Jiu, Pompiliu Ciolacu, managerul CJCPCT Gorj, va deschide evenimentul cu un moment poetic dedicat iubirii, iar apoi Ansamblul TISA din Tismana – secție externă a Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu – va prezenta un obicei specific Dragobetelui.

Tradiții și obiceiuri vechi

Dragobetele este un personaj preluat de la vechii daci și transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron al iubirii.

Sărbătoarea are o tradiție milenară și marchează începutul primăverii, renașterea naturii. Este specifică zonei de sud a țării, Oltenia, Muntenia și parțial Dobrogea.

„Dragobetele e o sărbătoare a românilor și are loc în fiecare an pe data de 24 februarie în mai toate zonele țării, mai ales în lumea satului, așa cum se întâmplă și în satele de munte ale Gorjului. Conform legendelor populare, Dragobetele este cunoscut ca fiu al «Dochiei» (femeia care se ocupă cu păstoritul) și vine în «nopțile cu lună» ca să aducă voia bună. Nu are puteri magice, dar are dibăcia de a fura inimile fetelor. De fapt, fiind o legendă, în lumea de azi e cunoscut faptul că un băiat din sat se ascunde în spatele acestui personaj (Dragobete), punându-și o mască din cetină verde și flori abia răsărite pe câmp sau pe cornet astfel încât să nu-și lase făptura «la vedere». Nici nu apare el oricum sau oricând, ci numai după ce fetele cântă și descântă; doar-doar le-o auzi și o veni! Când apare, fetele îl supun la o serie de încercări pentru a vedea cât de iscusit e și ce îndeletniciri are (să cosească, să cioplească o ulucă). Vă așteptăm pentru a vedea obiceiul care încă se mai păstrează în zona Tismana de Dragobete”, a precizat prof. Maria Corlan Mischie. În continuarea evenimentului organizat vineri, Ansamblul „Privighetorile Gorjului”, condus de profesorul Emilia Drăgotoiu Nanu, va prezenta mai multe cântece dedicate dragostei la români.

I.I.