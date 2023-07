Soția lui Stăncioi se teme pentru viața ei! Interlopul, căutat la „relanti”!

Polițiștii nu-l mai caută de ieri pe interlopul Petre Stăncioi cu efective sporite, ca la finalul săptămânii trecute, după ce acesta a împușcat un localnic din satul Rugi. Sâmbătă și duminică agenții din Gorj au primit sprijin de la colegii lor din județele învecinate, dar și de la București, căutările beneficiind de ajutorul câinilor de urmă, a unui elicopter și două drone. Și, cu toate acestea, fugarul cu cazierul doldora de condamnări este de negăsit. Așa că, ieri, echipele nu mai merg în teren, iar acest lucru l-a observat și soția lui Petre Stăncioi.

Femeia a avut două zile un echipaj la poartă, în speranța că interlopul vine și își vizitează casa, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Așa că, de ieri, polițiștii s-au retras și de aici, urmând să folosească alte metode pentru a-i da de urmă. Soția lui Stăncioi a mărturisit că stă cu teamă, mai ales că și băiatul lui Stăncioi, implicat și el în trecut în furturile comise la casele unor avocați și oameni de afaceri din Târgu-Jiu, i-ar fi furat recent o sumă destul de mare de bani. „Fiu-su mi-a furat 100 de milioane din casă. Am chemat Poliția, nu l-a găsit, deși l-au căutat peste tot. Am rămas și cu banii luați. Acum, după cele întâmplate, mi-e teamă, deși a fost și Poliția aici două zile. De dimineață a plecat echipajul care a stat în stradă. Cu mine nu au vorbit. Alaltăieri a venit unul în civil cu un pistol în brâu și mi l-a arătat. I-am spus că de la pistoale am plecat de acasă și că nu pistoale trebuie să îmi arate și el. I-am zis că în loc să mă consoleze, mai rău mă terorizează. Dacă știam că e un pistol la mine în casă, eu aș fi sunat la 112. El a fost cel mai bun om de pe fața Pământului, nu a dat niciun semn că ar face așa ceva și nici acum nu-mi vine să cred că a făcut așa ceva”, spune femeia. Ea mărturisește că noaptea îl surprindea pe Stăncioi purtând discuții pe mesageria telefonului mobil, cel mai probabil cu fosta soție, cu care se tot certa pentru un teren din Târgu-Jiu. Acum, dacă Stăncioi ajunge din nou la pușcărie, mai ales că are de executat un mandat de 2 ani pentru o condamnare primită vinerea trecută, niciuna din femeile din viața sa nu vor mai avea parte de el, după cum spune actuala nevastă a acestuia. „El nu mai are telefonul, l-a spart și nu-l mai are, dar noaptea vorbea cu cineva prin mesaje. Eu cred că vorbea cu ea despre terenul despre care se aude că s-au certat. Pământul ăsta o să-i bage pe amândoi în groapă. La știri s-a spus că din cauza geloziei …și asta nu înseamnă decât că ea nu știa cum să scape de ăla, al ei, ca să rămână cu el. Ea, ca femeie, trebuie să știe că nici eu nu am parte de el și nici ea nu are parte de el. Pentru un teren… e totul acum. Atâta teroare pentru un teren! A venit elicopterul aici, în sat, când mă duceam la magazin. Se lăsa de bot în jos și venea spre mine. S-au speriat și fetele de la magazin când l-au văzut. Sunt șocată de nu mai pot că nu am trecut niciodată prin așa ceva. Dacă ar fi să vină acasă, sper să nu îmi facă rău. Eu am ținut la el, l-am iubit, i-am oferit casă, masă, de toate, iar dacă mi-o face rău n-am decât să mă duc unde îmi e locul și asta e”, mai spune femeia.

Gelu Ionescu