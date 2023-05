Șoferii care donează sânge vor putea parca gratuit oriunde în țară

Şoferii ar putea să beneficieze de parcare gratuită oriunde în ţară, timp de un an, în anumite condiţii, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică.În plus, aceşti conducători auto vor ajuta şi la salvarea de vieţi. Parcarea este gratuită oriunde în ţară, dacă şoferii donează sânge de două ori pe an. În acest fel, se doreşte creșterea numărului de donatori care este o problemă în România.

De fapt, se dorește introducerea unui stimulent pentru românii care vor dona sânge, astfel încât numărul acestora, dar și cantitățile de sânge donat să crească.

„Persoanele care donează sânge de cel puţin două ori în decursul unui an calendaristic beneficiază de parcare gratuită în cadrul parcărilor publice de pe teritoriul României, timp de un an de la data efectuării celei de-a doua donări”, va scrie în Legea 282/2005, dacă proiectul de față va ajunge să se aplice, scrie avocatnet.ro.

Dacă donatorul îndeplinește din nou condițiile pentru acordarea dreptului de parcare gratuită, respectiv donează sânge de cel puțin două ori într-un an, acesta se va prelungi cu încă un an.

De fapt, dreptul la parcare gratuită se va acorda ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile.