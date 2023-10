Simfonia Toamnei – a V-a ediție – desfășurată la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu

În după-amiaza zilei de luni, 23 octombrie 2023, la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a proiectului educațional „Simfonia Toamnei”.

Așadar, luni, începând cu ora 15:30, curtea școlii era ca un furnicar. Sute de elevi și părinți roiau prin curtea școlii unde amenajau standurile de vânzare. Era o zi cu cer senin și soare strălucitor, ca într-o zi autentică de vară.

La ora 16:00, domnul director Todea Sorin Matei, însoțit de către profesorul Liviu Groșanu, directorul adjunct și profesoara Lădaru Ionela Isabela, coordonatoarea proiectului educațional „Simfonia Toamnei” au demarat activitatea.

”Manifestarea și-a propus să stimuleze și să promoveze potențialul creator al elevilor cu aptitudini literare și artistice, chiar antreprenoriale”, a spus domnul director în mesajul de deschidere. „Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare.” (Albert Camus)

Doamna profesoara Lădaru Ionela Isabela a spus: „Anul acesta suntem la a V-a ediție a proiectului educațional «Simfonia Toamnei». După cum vedeți, vremea a ținut cu noi și ne-a ascultat rugămințile. Acest proiect, care a devenit o tradiție a școlii noastre, va debuta cu Parada costumelor reciclabile, și va continua cu un scurt program artistic susținut de elevi ai școlii noastre. Mai avem o expoziție de pictură făcută de un elev, Țundrea Darius, de la clasa a IV-a B, îndrumat de învățătoarea Șerbănescu Polina Ramona și de părinți, și o expoziție de toamnă intitulată «Simfonia Toamnei». Manifestarea dedicată toamnei se va încheia cu târgul de prăjituri unde elevii fiecărei clase își vor vinde propriile prăjituri, iar părinții vor avea prilejul să treacă pe la fiecare stand și să-și aleagă prăjiturile dorite.”

Parada costumelor reciclabile a fost deschisă de către clasa pregătitoare A, învățătoare Anghel Carmenica, urmată de clasa pregătitoare C, învățătoare Schintee Carmen, clasa pregătitoare B, învățătoare Grozoiu Ionela Mădălina, apoi clasa a I-a, învățătoare Simion Elena Simona, clasa a II-a B, învățătoare Strinu Cristina Mihaela și încheiată de către clasa a IV-a A condusă de învățătoarea Barb Elena Evelina și clasa a IV-a B condusă de învățătoarea Șerbănescu Polina Ramona.

A urmat un flashmob cu 60 de elevi despre „Simfonia toamnei”, organizat de învățătoarea Popescu Andreea Maria, după care s-a dat start târgului de prăjituri, piesa de rezistență a acestei simfonii de toamnă. Fiecare clasă a aranjat cu pricepere și măiestrie propriul stand, punând la vânzare cele mai felurite prăjituri, iar elevii se întreceau cu lăudatul propriilor prăjituri. A fost un adevărat târg, unde toată lumea a avut de câștigat. Elevii că au reușit să-și vândă toate prăjiturile la un preț rezonabil, făcându-și concurență, unii altora, părinții că au avut ce admira și alege prăjiturile cele mai plăcute gustului lor, iar profesorii că au reușit să creeze un astfel de eveniment care a adus bucurii și fericire în sufletele tuturor participanților.

„Uneori, cred că e bine să taci și să asculți frunzele căzând. Sunt singurele zgomote pe care le face Toamna, în sufletul celui care o ascultă. Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului, când în fața ochilor ni se desfășoară un tablou mirific, în care culorile se luptă pentru supremație, nu poți să nu aduci un omagiu peisajului autumnal. Frumusețile și bogățiile pe care ni le oferă natura, în acest superb anotimp, trezesc în noi impulsul creativ. De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna, și să punem în valoare, parfumul și culoarea ei, prin realizarea unor lucrări originale, prin care să valorificăm potențialul creativ al copiilor, sub îndrumarea harului cadrelor didactice și al părinților? Prin aceste demersuri creative ne înfrumusețăm viața, educând totodată tinerele vlăstare spre a-și dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia și realiza creații artistice”, au scris profesorii pe pagina de socializare a școlii, ca o concluzie a evenimentului desfășurat.

Și eu am fost bucuros și chiar fericit pentru că am putut s-o văd cum se descurcă pe nepoata mea Sara Gabriela Grindeanu de la clasa a IV-a A, învățătoare Elena Evelina Barb.

Gigi Bușe