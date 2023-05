Șefa Casei de Pensii Gorj, la București cu 500 de dosare de pensionare pe Legea 197

Protestatarul CEO, Daniel Dănilă, a mers la Casa de Pensii Gorj, dar acolo nu a găsit-o pe directoarea instituției. Acesta anunțase că va intra în greva foamei de mâine, în cazul în care nu i se va răspunde cererii sale cu privire la dosarul de pensionare în baza Legii 197 și nu va fi primit în audiență. ”Nu am putut fi primit în audiență, fiindcă doamna directoare a luat 500 de dosare de pensionare pe Legea 197 și a mers la București. Softul privind dosarele a dat erori așa că am amânat până joi, la întoarcerea dumneaei demersul meu. Văd ce mi se va spune joi. Am stat de vorbă cu directorul economic care îi și va comunica doamnei că aștept să fiu primit. Dacă nu voi primi răspuns cererilor mele, voi intra în greva foamei”, a spus Daniel Dănilă.