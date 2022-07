Secetă de mâna întâi, înarmare la mâna a doua!

Motto: „Am distrus sistemele de irigații și acuma scoatem icoanele!”- Valeriu Butulescu

După Marea Învălmășeală din Decembrie 1989, a venit la putere un guvern condus de Petre Roman, care-a făcut ce-a făcut și a distrus tot. Și industrie, pe care-a închis-o și, uneori, privatizat-o „pe un leu”. De agricultură ce să mai zicem că a făcut-o praf. Și pulbere. Țările din jurul nostru, și aici mă refer la Bulgaria și Ungaria, nu au desființat agricultura pe marile suprafețe, transformând suratele GAC-urilor și IAS-urilor din țările lor în societăți agricole pe acțiuni, după proprietățile pe care le avuseseră stăpânii acestora la formarea unităților agricole de muncă în colectiv.

Numai la noi, președintele Ion Iliescu, forțat de partidele istorice PNȚ-CD, mai ales, și de PNL a trecut la restitutio in integrum. Marile suprafețe agricole s-au fărâmițat, iar sistemele de irigații existente au fost fie distruse, fie furate la bucată. Mă refer la conductele de aducțiune a apei, ori la piesele componente ale utilajelor și instalațiile stațiilor de pompare.

Abia târziu și-au dat seama guvernanții de gravele greșeli făcute și au încercat să refacă unele sisteme de irigații. Miniștrii se schimbau precum șosetele fostului ministru comunist al Agriculturii, unul Zăroni, care le schimba cam la șase luni.

NICIODATĂ NU-I PREA TÂRZIU?! Târziu de tot, a ajuns să ocupe demnitatea de ministru al Agriculturii inginerul agronom Petre Daea. El fusese schimbat odată cu demiterea Guvernului Dăncilă, prin Moțiune de cenzură, prin luna noiembrie a anului 2017. Pasionatul agronom izbutise să introducă niște programe agricole și să ducă aproape de finalizare niscaiva sisteme de irigații. Unele ajunse cam la 85-90% din efectuarea lucrărilor.

Ei bine, dar mai degrabă rău, acum suntem în al cincilea an de secetă consecutiv. Ce bine-ar fi fost ca pe seceta asta pedologică cumplită să fi avut terminat măcar sistemul de irigații Siret-Bărăgan. Doar că, din anul 2018 încoace niciun guvern de dreapta – fie cel minoritar PNL, condus prost de Orban Ludovic, fie cel de coaliție PNL, USR, UDMR și susținut de Grupul Minorităților(altele decât minoritatea maghiară), condus și mai prost de Florin Cîțu – nu s-a mai prevăzut nici măcar un sfanț la capitolul investiții în agrigultură, adică în sistemele de irigații!

Anul acesta, România este lovită crunt de o secetă extremă, majoritatea culturilor fiind compromise. Este vorba de culturile de toamnă: porumbul, floarea soarelui, rapița și altele.

IRIGAȚIILE, URGENȚĂ MAXIMĂ. O urgență, ce-i drept maximă, dar nu și salvatoare. Cel puțin pentru acest an cu secetă groaznică. Evident, irigațiile sunt acum o urgență maximă. Și se caută soluții pentru rezolvarea situației generată de cumplita secetă pedologică, ce a cuprins 70% din culturile existente. Luni, directorul general al Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat că dacă în următoarele două săptămâni nu va ploua semnificativ, există riscul ca seceta pedologică să se extindă și asupra zonelor unde, deocamdată, mai există cât de cât umiditate în sol.

AVIOANE F16, LA MÂNA A DOUA. Mai exact, la mâna a doua spre a treia. Un proverb englezesc spune că „sunt prea sărac să mă îmbrac prost”. Și totuși, noi românii am mai cumpărat vreo 17 avioane F16, americane, din Portugalia. Iar portughezii le reparaseră, le vopsiseră să arate ca noi, deși atunci erau la mâna a doua. Anul acesta, Polonia a cumpărat, tot din Statele Unite ale Americii, avioane multirol F35, de ultimă generație, plus că polonezii asigură și mentenanța acestora. În aceste zile se negociază cu Norvegia cumpărarea altor 32 de avioane F16. Tot la mâna a treia și tot vechi de 40 de ani!

ION PREDOȘANU