Se lucrează la sală de sport din Roșia de Amaradia

În toamnă va fi gata noua sală de sport din centrul comunei Roșia de Amaradia. Investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții. „În apropierea primăriei, unde este și liceul, am obținut aprobarea pentru construirea unei săli de sport școlare de 102 locuri. Nu am avut amplasament pentru o sală de sport mare și de aceea am intrat la categoria de sală mijlocie”, declara primarul Liviu Cotojman.

Lucrările au demarat de săptămâna trecută și urmează a fi gata în cel mult șase luni. Tot cu bani guvernamentali se va reabilita și căminul cultural din centrul localității. „Așteptăm ordinul de începere a lucrărilor. Noul constructor s-a prezentat la primărie, am purtat deja discuții”, a spus Cotojman. Copiii de grădiniță, care studiază într-un imobil de lângă căminul cultural, vor fi mutați la școlile din comună.

I.I.