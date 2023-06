Schimbarea la față a lui Iohannis! (Ghinion: De ziua lui de naștere, Iohannis și-a făcut cadou un Prim-ministru social-democrat, pe Marcel Ciolacu!)

Motto: „Multe dintre eșecurile vieții aparțin unor oameni care nu au realizat cât de aproape sunt de succes atunci când renunță.” – Thomas Edison

Ar fi total nepotrivit să reluăm mai vechile afirmații urâte ale Preș. Klaus Werner Iohannis la adresa Partidului Social Democrat. Ba că-i „ciumă roșie”, o sintagmă de sorginte fascistă, ba scrâșnitul Pe-Se-De! Plus acuzațiile nefondate că Marcel Ciolacu ar fi vândut Ardealul, exprimându-se cu unele aluzii în limba maghiară, de genul „Io no pot kivanok (jó napot kívánok)”. O declarație nu foarte veche ne amenința că El, Preș. Klaus Werner Iohannis, nu va mai nominaliza vreodată un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat.

Marți este cunoscută ca o zi cu trei ceasuri rele, dar de data aceasta cred că au fost mai multe. Conform protocolului semnat acum mai bine de un an și jumătate, după demisia întârziată a Prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, în urma consultării partidelor parlamentare, ghinion, chiar de ziua sa de naștere, președintele Iohannis nu numai că l-a desemnat ca Prim-ministru al României pe Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, în plus a semnat și Decretul prin care Marcel Ciolacu era nominalizat ca Prim-ministru al României.

Mai senin și, parcă, schimbat la față, îngrijorat totuși, sec, președintele Iohannis a făcut cam fără voia Lui anunțul cu Marcel Ciolacu viitor Prim-ministru al României până la alegerile parlamentare din anul 2024! Și Marcel Ciolacu a fost zgârcit la vorbă, dar civilizat, după desemnare, a spus un normal: „Domnule Președinte, La mulți ani!”

BALAMUC GENERAL. Ieri, la orele 16:00, Biroul Politic Național al pretinsului Partid Național Liberal urma să aibă o ședință în care să valideze numele miniștrilor liberali din Guvernul Ciolacu. La aceeași oră, conducerea Partidului Social Democrat trebuia să facă acelașți lucru. Fiind Prim-ministru desemnat, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu ex-Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ales dis-de- dimineață ca al doilea om în stat, adică Președinte al Senatului României, și cu liderul UDMR, Hunor Kelemen, în biroul acestuia din urmă. Căruia i-a oferit portofoliile de miniștri ai Energiei și Mediului, dar nu și pe cele avute anterior – patru la număr, plus postul de vice-primministru. Hunor Kelemen a convocat o ședință de urgență a conducerii UDMR și a revenit cu acceptul colegilor săi. Numai că, precum la un balamuc general, de această dată pretinsul Partid Național Liberal nu mai este dispus să renunțe la ministerele Energiei și Mediului.

GESTUL PREȘEDINTELUI IOHANNIS. Cu calm, Hunor Kelemen a tot încercat să propună continuarea discuțiilor cu liderii coaliției de guvernare. Totuși, un gest cam neașteptat și necivilizat al președintelui Klaus Iohannis, care a refuzat să dea mâna cu cei de la UDMR, ca și cu cei de la AUR și USR, l-a trădat pe tăcutul președinte. El a lăsat impresia că decizia eliminării UDMR de la guvernarea României nu i-ar aparține, ci ține de negocierile dintre PSD. Pretinsul PNL și UDMR. Nimic mai fals. Eu sunt gata să bag mâna-n foc că președintele Iohannis așa a primit ordin de la Bruxelles. Unde Orban Viktor, prim-ministrul Ungariei, prieten cu Vladimir Putin, este privit ca o oaie neagră. Iar Orban Viktor trece drept un Tătuc al UDMR!

ÎNȚELEPTUL CIOLACU VA AVEA ZILE GRELE. Are deja zile grele, după suspendarea grevei generale a profesorilor prin trădarea liderilor de sindicat din județe – 51 pentru suspendarea grevei și doar 5 pentru continuarea ei. Este limpede că vor mai apărea noi și noi tensiuni sociale pe care înțeleptul prim-ministru desemnat, Marcel Ciolacu, le va stăpâni din ce în ce mai greu. Practic, Guvernul Ciolacu va avea mai mulți miniștri de la pretinsul PNL decât de la Partidul Social Democrat, pe care-l conduce. Iar numărul oamenilor lui Klaus Iohannis în Guvernul Ciolacu e mai mare decât în Guvernul Ciucă!

ION PREDOȘANU