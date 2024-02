Salarizarea în CEO, negociată până la 1 aprilie

Problema reprezentativității sindicatelor în Complexul Energetic Oltenia pare că se clarifică, contestația depusă împotriva Federației Naționale Minie Energie fiind retrasă.

Astfel, FNME așteaptă decizia instanței, iar negocierile vor continua în companie, cel mai important punct fiind salarizarea. Președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mitrescu, a declarat că timp este suficient: ,,Partea scrisă a contractului va fi aproape identică cu cea din vechiul contract colectiv de muncă, doar salarizarea va fi negociată. Noi ne facem temele, așteptăm să primim unda verde în privința reprezentativității. În momentul de față, doar Federația ,,Univers” are reprezentativitate prin decizie definitivă a instanței. Împotriva FNME a fost contestație care a fost retrasă din câte am înțeles. este timp, negocieri vor avea loc până la 1 aprilie”, a spus liderul. Constantin Mitrescu s-a ferit să spună, deocamdată, care va fi creșterea salarială pe care o vor cere sindicatele pentru angajații companiei: ,,Bineînțeles că vom cere majorarea salariilor, avem o strategie în acest sens, Deocamdată nu vom vehicula nicio sumă”.

Întrebat dacă problemele legate de selecția membrilor Directoratului CEO încurcă negocierile cu sindicatele, Constantin Mitrescu a mai precizat: ,,Probabil că selecția directorilor va fi reluată, însă nu ne încurcă cu absolut nimic această problemă pe care o are administrația. Dimpotrivă”, a mai spus acesta. Amintim că administrația CE Oltenia a propus în proiectul de buget pe acest an o creștere de 5,3 %, procent care nu i-a mulțumit deloc pe liderii sindicali. Ei au declarat că majorarea propusă de șefii CEO nu acoperă sub nicio formă inflația, și că procentul trebuie revizuit serios. Mai mult, FNME al cărei președinte este Dumitru Pîrvulescu a cerut șefilor CEO și Programul Anual de Achiziții, Programul Anual de Investiții, situația contractelor în derulare, note de fundamentare, considerând că datele prezentate de administrație, la începutul lunii februarie, nu corespund realității.

M.C.H.