Apărută în Editura Revers, cartea cu titlul „Să fii urmaş al Marelui Pandur” scrisă de prof. Gheorghe Nichifor, doctor în istorie, şi doamna Ligia Eugenia Cegăneanu, vine să completeze panoplia literaturii istorice dedicată Bicentenarului Tudor Vladimirescu.

Prof.dr. Gheorghe Nichifor, un excelent dascăl de istorie şi un valoros scriitor, prin cărţile sale dedicate „Domnitorului fără coroană” – Tudor Vladimirescu, aduce un omagiu marelui revoluţionar care la începutul secolului al XIX-lea, prin acţiunile sale, a contribuit la redeşteptarea socială şi naţională a poporului român. În anul 2021 s-au împlinit două veacuri de la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, pornită din Plaiul Cloşani, de pe meleagurile Gorjului şi ale Mehedinţilor, şi au avut loc în toată ţara manifestări deosebite dedicate acestui eveniment. Autorul Gheorghe Nichifor se dovedeşte a fi un fin cercetător al documentelor privind viaţa şi activitatea marelui pandur Tudor Vladimirescu şi, cu o măiestrie deosebită, scrie lucrări istorice privind personalitatea şi activitatea acestuia. Am avut ocazia să primesc şi să citesc cărţile scrise cu mare pasiune şi dăruire de către istoricul Gheorghe Nichifor şi totodată am participat la diferite manifestări prilejuite de Bicentenarul Tudor Vladimirescu. Desigur, expunerile domnului Gheorghe Nichifor privind viaţa şi activitatea Marelui Pandur au impresionat întregul auditoriu prin acurateţea exprimată şi s-au dovedit adevărate lecţii de istorie şi de educaţie. În faţa publicului de la diverse manifestări la care şi eu am participat domnul prof.dr. Gheorghe Nichifor, care este de altfel şi om politic, fiind Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-a dovedit a fi nu numai un foarte bun cunoscător al istoriei poporului român dar şi un intelectual cu un bogat bagaj de cunoştinţe, un intelectual traversat de cultură. Din scrierile sale rezultă pasiunea pentru cercetarea documentelor istorice ale Gorjului şi nu numai.

Aproape nimic din ceea ce aparţine istoriei frumoaselor meleaguri gorjeneşti şi olteneşti în general nu îi scapă scriitorului Gheorghe Nichifor, dovedindu-se nu numai un distins intelectual ci şi un cercetător care aduce preţioase informaţii iubitorilor de istorie. Este de remarcat faptul că în calitate de om politic şi de istoric domnul Gheorghe Nichifor şi-a adus contribuţia la realizarea manifestărilor omagiale dedicate lui Tudor Vladimirescu: expoziţii, lansări de carte, simpozioane, spectacole etc. La acestea se adaugă amplasarea busturilor lui Tudor Vladimirescu la Glogova şi Polovragi, restaurarea Monumentului de la Padeş etc. şi, împreună cu ceilalţi factori de conducere ai Consiliului Judeţean Gorj au făcut din meleagul Gorjului un loc de referinţă al manifestărilor Bicentenarului Tudor Vladimirescu.

În ceea ce priveşte lucrarea „Să fii urmaş al Marelui Pandur”, realizarea ei, aşa după cum mărturiseşte domnul Gheorghe Nichifor, a pornit de la dorinţa doamnei Ligia Eugenia Cegăneanu de a intra în posesia cărţii „Domnitor fără coroană”. Întrucât doamna Ligia Cegăneanu descinde din ramura Pavel (Papa) Vladimirescu, la solicitarea domnului Nichifor a trimis imagini consideraţii istorice şi câteva inedite elemente biografice referitoare la propria-i persoană şi astfel domnul Gheorghe Nichifor s-a hotărât ca împreună cu domnia sa să realizeze această carte. Faptul că mai există trăitori descendenţi din neamul Vladimirescu l-a bucurat şi l-a impresionat pe domnul Nichifor.

Având în vedere şi calitatea intelectuală şi morală ireproşabilă a doamnei Cegăneanu, a purces la realizarea acestei cărţi. Prin această lucrare cei doi autori au căutat să aducă informaţii deosebit de preţioase pentru a completa arborele genealogic al familiei Vladimirescu. „Au fost strămoşii mei şi am învăţat să-i preţuiesc”, ne spune Ligia Cegăneanu. De asemenea, autorii şi-au permis, pentru cei care nu sunt familiarizaţi suficient cu evenimentele istorice de la 1821 şi cu personajul Tudor Vladimirescu, să introducă un capitol introductiv. Acesta a fost realizat cu instrumentele specifice cercetătorului specializat în asemenea demersuri ştiinţifice.

Totodată autorii au reuşit să aducă în agora literaturii istorice o lucrare plină de parfum şi culoare, punând suflet şi patriotism în rândurile scrise şi au sporit gradul de autenticitate al informaţiilor, fapt ce stârneşte admiraţia şi aprecierea deosebită a cititorilor.

Cu talent, cu pasiune, cu echilibru şi răbdare, domnul Gheorghe Nichifor şi colaboratorii săi contribuie la dezvoltarea Marii cărţi a identităţii gorjene, implicit a identităţii Neamului Românesc. Totodată se dovedeşte a fi un bun cunoscător al tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti şi al folclorului. Limba la care recurg scriitorii împleteşte evenimentele istorice cu expresivitatea stilistică. Aşa cum am mai precizat, autorii acestei lucrări ne aduc informaţii specifice unor oameni cu o versatilitate creatoare pentru că de fapt scriitorul este un spirit încrustat în matricea existenţei sociale, într-o lume dinamică şi într-o continuă confruntare. Noi, gorjenii, nu putem decât să fim mândri că în Gorjul istoric al Olteniei Pandure a lui Tudor Vladimirescu există oameni valoroşi, intelectuali de marcă ce contribuie prin munca lor la dezvoltarea culturii naţionale.

Mircea Tutunaru