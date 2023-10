Să fie victorie! Handbalistele, după puncte la Cisnădie

CSM Târgu Jiu merge după a patra victorie din Liga Florilor la Cisnădie. Acolo, trupa gorjeană va da piept cu Măgura, o echipă pe care a întâlnit-o și în această vară într-un meci amical. Atunci, formația lui Liviu Andrieș și Andrei Enache a câștigat cu 28-22. Moralul este ok în tabăra vizitatoarelor după succesul cu Zalău, iar antrenorii vor ca fetele să fie în aceeași parametri.,,Dacă reușim să obținem puncte, ar fi extraordinar, acum, ca formă. Suntem două echipe într-o formă destul de bună și, cu siguranță, va fi un meci extrem de disputat, dar cred că după victoria cu Zalău, putem emite pretenții, chiar dacă întâlnim o echipă cu mare experiență, care are în componență jucătoare foarte bune. Sunt multe lucruri care ar putea face diferența, dar, în primul rând, cred că spiritul de echipă pe care l-am arătat în meciul cu Zalăul poate cântări decisiv, pentru că, în celelalte etape, nu am reușit să avem echipa pe care ne-am dorit-o, la capacitate maximă. Dar, în ultima etapă, noi, cei care suntem aici, suntem foarte mulțumiți de ce au arătat fetele și suntem convinși, repet, că dacă avem aceeași atitudine, aceeași determinare și dacă facem cât mai puține greșeli neforțate, putem să câștigăm meciul de la Cisnădie”, a spus antrenorul secund, Andrei Enache. În precedentul sezon, CSM a reușit două victorii cu Cisnădie, dar ambele succese au venit în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. ,,Cred că avem ușor ascendent moral asupra lor și nu mă gândesc doar la victoria din meciul amical, ci mă gândesc la întreg sezonul trecut, unde nu cred că se așteptau să le luăm trei puncte în campionat, pentru că ele au fost participante în competițiile europene și, să nu uităm, victoria din Cupa României.

Dar, repet, mergem pe un teren pe care se câștigă foarte greu. Vâlcea a făcut egal în ultimele secunde și au fost conduse în mare parte a meciului și nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de faptul că, în ultima etapă, la Știința București, Cisnădie a câștigat foarte greu pe final. Au o echipă cu mare experiență și practică un handbal în foarte mare viteză. Aici cred că va fi cheia meciului, dacă reușim să anihilăm repunerea lor rapidă și contraatacul și faza a doua”. Pivotul Bianca Chiriță a declarat că vestiarul este mai unit în ultima perioadă, iar moralul este bun după succesul cu HC Zalău. Handbalista CSM-ului vrea o apărare la fel de agresivă și crede că o nouă victorie este în cărți pentru formația sa. ,,Au fost ușoare neînțelegeri, dar acum este ok. Victoriile aduc întotdeauna victorii și cred că acum suntem pe drumul cel bun. Este un duel destul de important. Noi venim după o victorie importantă, avem un moral bun și cred că, cu o apărare foarte bună și cu o stare pozitivă, putem să obținem cele trei puncte. În sezonul trecut, le-am pus destul de multe probleme, am avut și victorii împotriva lor. Vin după un meci cu Știința București, un meci pe care l-au câștigat pe final și cred că, dacă avem o apărare destul de agresivă, putem obține o victorie la ele acasă. Suntem mulțumite de parcursul de până acum, dar se putea și mai bine. Cred că după victoria pe care am obținut-o acasă suntem foarte motivate să avem un parcurs din ce în ce mai bun”, a spus Chiriță. Cele două formații ocupă locurile 9 și 10 în clasament. Angela Pușcaș și Ira Zinatullina sunt absențele din lotul oaspetelor. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre